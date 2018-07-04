Guti Hernandez sosyal medyayı salladı - Galeri - Fotomaç
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Guti Hernandez sosyal medyayı salladı
4 Temmuz 2018 Çarşamba, 19:34:10
Güncelleme: 19:35:38
Guti Hernandez sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına Guti Hernandez getirildi.
Guti Hernandez sosyal medyayı salladı
Guti Hernandez sosyal medyayı salladı
Guti Hernandez sosyal medyayı salladı
Guti Hernandez sosyal medyayı salladı
Guti Hernandez sosyal medyayı salladı
Guti Hernandez sosyal medyayı salladı