Gerson için Beşiktaşa Seria Adan rakip çıktı - Galeri - Fotomaç
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    Gerson için Beşiktaş'a Seria A'dan rakip çıktı

    12 Temmuz 2018 Perşembe, 11:44:48 Güncelleme: 11:46:11
    Gerson için Beşiktaş'a Seria A'dan rakip çıktı
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    Gerson için Beşiktaşa Seria Adan rakip çıktı

    Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Roma'nın Brezilyalı futbolcusu Gerson için Serie A'dan talip çıktı.

    Gerson için Beşiktaş'a Seria A'dan rakip çıktı
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    Gerson için Beşiktaşa Seria Adan rakip çıktı

    Geçtiğimiz sezon Serie B'de şampiyon olarak Serie A yükselen Empoli'nin Gerson için Roma'ya bir teklif yaptığı belirtildi.

    Gerson için Beşiktaş'a Seria A'dan rakip çıktı
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    • 5
    Gerson için Beşiktaşa Seria Adan rakip çıktı

    Sky Italia'da yer alan habere göre; Empoli, Gerson'u kiralık formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Roma'ya da oyuncunun 11'de oynayacağına dair söz verildiği kaydedildi.

    Gerson için Beşiktaş'a Seria A'dan rakip çıktı
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    • 5
    Gerson için Beşiktaşa Seria Adan rakip çıktı

    Haberde; Roma ve Empoli arasında prensip anlaşmasının yapıldığı, transferin tamamlanması için Brezilyalı futbolcunun kararının beklendiği vurgulandı.

    Gerson için Beşiktaş'a Seria A'dan rakip çıktı
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    • 5
    Gerson için Beşiktaşa Seria Adan rakip çıktı

    Fluminense'den 2016 yılında Roma'ya 16 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 maçta oynadı ve 2 gol attı. (Sporx)

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