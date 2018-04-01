Fotomaç'ın usta yazarları BJK maçını yazdı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş artık limitlerde
İlk yarıdaki oyun çok hoşuma gitmişti.
Tempolu, iyi bir maçtı. Beklentiler çerçevesinde oynadı Alanya, sonuçta Başakşehir'i 4 golle yenmiş bir takımdan bahsediyoruz.
Atlet oyuncuları var, avans veriyorlar koşarken neredeyse... İkinci yarının özeti kör döğüşüdür.
Alanyaspor hala rahat değil, Antalyaspor da kazanmıştı sabah.
Beşiktaş'ın bu kadrosu hiç lider olmamış, 27 hafta boyunca son iki yılın şampiyonunun hiç lider olmaması ilginç. Artık kredisinin limitlerindeler. 21 puan bile alsalar 7 maçta 71 puan yapıyor. Üstelik bunun içinde Galatasaray deplasmanı şartı var.
Şenol Güneş ve takımdan bunu görebiliriz. Oyunun başlangıcından anlayabiliriz, değişikliklerden anlayabiliriz, 4 orta saha oyuncusunun sarı kart görmesinden de anlayabiliriz. Bunun temel sebebi skora oynamaya çalışan bir takım görmemiz... Beşiktaş geçen yılki durumunda olsa bu maç 3'e, 4'e giderdi, 4 puan farklı önde olsa böyle olurdu.
Quaresma takımın açılmasını sağlıyordu. İki pas yapıp sonra Quaresma'ya uzun oynayabiliyorlardı.
Babel daha gezici bir oyuncuydu. Quaresma'nın yerine Lens'le başlamayıp Oğuzhan'ı kullandı orada. Daha sonra da Talisca'yla onu değiştirdi.
İkisi de merkez oyuncusu gibiydi hemen hemen. Skor da gelince sonra Talisca'yı santrfora alıp Lens'i kanada attı. Hocanın şunu bilmesi lazım: Talisca sırtı dönük 25 milyon Euro etmez. Talisca ancak rakibi karşısına alacak, çekecek ya da sürpriz koşuyla kafa vuruşu yapacak.
Doğrudan santrfor oynatmak Talisca'yı yok etmektir.
Babel'i oynatabilirsiniz, eyvallah ama Talisca'nın silahı elinden gitmiş oluyor. Quaresma çizgiye inince rakip de açılıyor. O olmayınca rakip daha dar alanda iyi savundu. Rakibin işine geldi.
Bence Lens doğrudan 11 oynamalıydı bunun için.
Lens'in antrenman performansını bilmiyorum açıkçası. Milli takım arasına da gitmedi.
Lens'in Q7'nin yokluğunu değerlendiremediğini de düşünüyorum açıkçası. Şenol hoca sistemden şaşma pahasına da oynatmıyorsa demek ki idman performansı da kötü. Hoca tercihiyle bence Alanya'nın çıkışını düşündü, "1-0 olsun bizim olsun" dedi ve bunu da başardı açıkçası.
Turgay Demir: Alev gibi
Lig ateşi tüm hızıyla yanıyor; geride kalan haftalarda hiç kimse için kolay maç yok.
Beşiktaş gibi, kendi sahasında rekor üzerine rekor kıran bir takım Alanyaspor karşısında deyim yerindeyse tir tir titredi.
Kağıt üzerinde kolay maç olarak görülüyordu belki Alanyaspor karşılaşması ancak çim üzerinde öyle kolay olmadı.
Medel, Quaresma, Adriano gibi üç önemli oyuncusundan yoksun kadro yapan Şenol hoca, Lens'e de önemli bir ders verdi; gerekirse Talisca'yı ya da başka birini oynatırım, Quaresma'nın yokluğunda asla sana mecbur olduğumu düşünme!
Lens mesajı aldı mı bilmem ama Güneş ikinci yarıda da "Gir kendini göster" dedi. Peki Lens gösterebildi mi? Hayır!
Maçın ilk yarısında topun tek sahibi olan Beşiktaş iyi bir oyun sergiledi.
Önündeki Talisca'yla iyi anlaşan Gökhan sık sık öne çıktı, rakibin durumunu bozdu, aklını karıştırdı.
Nitekim Gökhan'ın son çizgiye koşu yapıp savunmayı şaşırttığı bir pozisyonda Talisca kendisi için yeterli bir açı bulup harika bir gol attı.
DEĞİŞİKLİK İŞE YARAMADI
İlk 45'te Oğuzhan-Talisca-Tolgay- Atiba paslaşmaları topun Beşiktaş'ta kalmasını sağlarken Kartal ikinci golü atabileceği pozisyonlara da girdi. Ancak finalde pas-şut tercihlerinin yanlış olması Negredo'nun etkili oynamasını önlerken Babel'in sıradanlığı da bu görüntüye katkı yaptı.
İkinci yarıda Beşiktaş'ın kreatif orta saha oyuncuları yorulunca Alanyaspor daha derli toplu göründü.
Şenol hocanın kanatlara canlılık getirmek adına yaptığı Negredo- Lens değişikliği çok işe yaramadı çünkü Lens yine bildik sıradan hallerdeydi.
Sonuç olarak Beşiktaş zorlansa da çok önemli olan üç puanı hanesine yazdırdı.
Bununla birlikte Togay, Oğuzhan ve Atiba'nın sarı kart cezalısı olması ve Talisca'nın sakatlanması Beşiktaş adına talihsizlik oldu.
Zeki Uzundurukan: Neden tek devre!
Beşiktaş'ın tek kale oynadığı ilk 45'te Talisca'nın Messivari golü, gözlerimizin pasını silmeye yetti! Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynayınca (ilk yarıda) bir başka güzel... Tribün atmosferi ise her zamanki gibi yine şahane ötesiydi.
Şenol Güneş'in, haftalarca şans verdiği ancak hayal kırıklığından öteye gitmeyen Lens'in yerine Oğuzhan'a görev vermesi; hücum zenginliğini artırırken, daha üretken bir Beşiktaş'ın sahneye çıkmasını sağlamış oldu.
Oğuzhan da Tolgay da Babel'e, Talisca'ya ve Negredo'ya çok ince ara paslara attı. Kenar bekleri Gökhan Gönül de Caner de hücuma çok çıkıp, gol bölgesine etkili ortalar yaptı.
Beşiktaş'ta Negredo'nun yerine daha bitirici bir forvet olsaydı, dünkü maçın ilk yarısında skor 3-4 olurdu.
Talisca, ilk yarıda olağanüstü bir gol atarken, karşı karşıya bir pozisyonda ise aşırtma vuruşu üstten auta gitti. Talisca çok zeki bir oyuncu, şahane vuruşları ve çalımları var.
Quaresma'nın olmadığı maçlarda Talisca'ya çok daha fazla ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Çünkü Talisca, skor üreten, hücuma zenginlik katan, rakip savunmaların çakılı oynamasına neden olan bir oyuncu. Sadece kalesini korumaya çalışan ve Beşiktaş'ın tahrip gücü yüksek futbolu karşısında çıkmakta zorlanan Alanyaspor'da ise Emre Akbaba çok önemli bir oyuncu. Sezon sonunda Üç Büyükler'den birine transfer olması da yüksek ihtimal...
İkinci yarıda öne oynamaya çalışan, gol arayan bir Alanyaspor ortaya çıkınca; Beşiktaş hücumcuları geniş alanlar buldu. Şenol Güneş'ten işte bu dakikalarda Lens hamlesi geldi.
Oyunda kaldığı o dakikaya kadar (62 dk) verimli olamayan Negredo'nun kenara alınması ise doğru bir seçimdi.
Ama Lens'in girmesi doğru muydu tartışılır!
Dünkü maçta Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ın cezalı duruma düşmesi, Göztepe karşılaşmasında Siyah-beyazlıların özellikle orta alanda sıkıntı yaşamasına neden olacak.
Beşiktaş ilk yarıda müthiş bir futbol ortaya koyarak dünkü maçı kazandı.
Siyah-beyazlıların ikinci yarıdaki vasat futbolu ise kalan haftalarda Kartal'ı şampiyonluğa taşımaya yetmez!
Bu takımın Quaresma'ya çok ihtiyacı var. Beşiktaş, herşeye rağmen kazanarak şampiyonluk yarışına devam etti...
Sinan Vardar: Beşiktaş'tan büyük adım
Hafta içinde gazetem Fotomaç'taki köşe yazımda 8 final maçı olduğunu yazmıştım. Dün Alanyaspor maçı bu maçların ilkiydi. Kağıt üzerinde kolay bir maç denilebilirdi ama rakip Alanyaspor sert bir ekipti. Düşme korkusu yaşayan ekipler her zaman tehlikelidir. Tabii bunun yanı sıra Milli takımlarına giden futbolcular yoğun bir haftaydı. Tabii ki Beşiktaş'ın yıldızları da uzun yolculuklarla oldukça yorgundu. Tüm bunlar yan yana geldiğinde dünkü 3 puan çok ama çok önemliydi. Öncelikle tribünler dün yine harikaydı. Beşiktaş tribünleri 90 dakika boyunca takımlarını desteklerken zaman zaman yapılan tezahüratlarda tüylerim diken diken oldu. Kara Kartal dün takım olarak kazanmaya odaklanmıştı. Savunmada Pepe ve Tosic ikilisi uyumluydu. Bence bu saatten sonra bu ikili değişmez. Dün Oğuzhan beni şaşırtan isimdi. Sezon başından bu yana çok eleştirdiğim Oğuzhan çok koştu ve takım arkadaşlarını harika yönetti. Aman Oğuzhan hep böyle!
NEGREDO ÖN LİBEROYA!
Anderson Talisca çok ilginç bir futbolcu. İlk 29 dakika topu ayağına bile sürmedi. Bu dakikaya kadar saha içinde olumlu bir hareketi bile yokken öyle nefis bir gol attı ki gerçekten muhteşemdi. Fabri kalesinde güven verirken Atiba yine rakibe nefes aldırmadı. Gökhan Gönül istekli ama yetersiz, Fabri her zamanki güven vericiydi. Negredo pas yüzdesi çok yüksek gol vuruşu olmayan bir forvet görümünde. Teknik direktörlerin işine karışmam istemem ama ben olsam İspanyol futbolcuyu ilerleyen yıllarda liberoda denerim. Pas yüzdesi ve teknik kapasitesi bu kadar yüksek olan bir futbolcu ön liberoda harikalar yaratır.
Ertem Şener: Talisca'nın yazısı
Maça ne yazayım, nasıl başlayayım?' derken imdadıma Talisca yetişti. Öyle böyle bir gol değil 'yazdı' adeta. Yazdı. Bana bir şey bırakmadı.
O gol sayfalarca yazılır. Dakikalarca anlatılır. Öyle ki yıllarca konuşulacak.
Müthiş yazdı. En iyi yazar Talisca oldu.
Ne yazacağımıza da karar verdik onun sayesinde. Bu adamı al başkan. 20 değil 25 milyon euro ver al Fikret Başkan.
Vizyonu her geçen yıl, gün daha da büyüyen Beşiktaş'ın vizyonuna vizyon katıyor.
Vizyon demek Talisca demek. Çok konsol oyunu oynuyor Talisca. İddia ediyorum konsolda denediklerini yeşil sahada uyguluyor. Dün attığı gol konsol golüydü. 'Talisca kanatta olmuyor' diye kestirip atmamak gerekiyor işte!
Lens oynayacaksa Talisca oynasın. Talisca her yerde oynasın. Kalede de oynasın.
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Adam yapıyor yapacağını. İçgüdüsel olarak zaten rakip kaleye giden adam kanat manat dinlemez. Talisca kanatta oynayınca Oğuzhan'a da yer açılmış oldu ve o da eski günlerine döndü.
Oğuzhan öyle bir döndü ki haftalar sonra Beşiktaş'ta pas oyunu başladı. Yerden hücumları da çok özlemiş Beşiktaş.
Bunu da Oğuzhan'ın yerden inceleriyle gördük. Oğuzhan coştu, topu konuşturdu resmen ama onun dilinden anlayan, akıl dolu paslarına cevap verebilecek forveti yoktu Beşiktaş'ın. Şu bir gerçek ki, siyah beyazlılar şampiyon olacaksa geçen iki sezonda şampiyonluklarda büyük katkısı olan Oğuzhan ile olacak.
GÜNEŞ ÇOK ÇALIŞMALI
Talisca'ya dönelim tekrar. Brezilya milli takımı ile dünya kupasına gitmek için kalan haftalarda üzerine koymalı futbolunun.
Bu büyük avantaj Beşiktaş için.
İlk yarıda etkili baskılı futbol oynayan Beşiktaş'ın kanatları maç boyunca etkisiz kaldı. Quaresma aranıyor, aranacak. Hep ortadan hep merkezden gidiyor takım.
Mecbur kalıyor buna. Gökhan iyi niyetli çalışıyor ama sonunu getiremiyor hücumda.
Defansif anlamda özellikle ikinci yarıda maçı kurtardı resmen.
İkinci yarı tek cümleyle şöyle özetlenebilir;
Bu karşılaşma Alanya'da oynansaydı, Beşiktaş şampiyonluğa havlu atmıştı.
Haftaya Göztepe maçında Quaresma, Tolgay, Atiba, Oğuzhan yok! Beşiktaş kalan maçlarda 1 puan değil yarım puan kaybetmemeli. Şenol Güneş çok çalışmalı çok. Çok düşünmeli çok.
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