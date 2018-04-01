Fotomaç'ın usta yazarları BJK maçını yazdı

Turgay Demir: Alev gibi

Lig ateşi tüm hızıyla yanıyor; geride kalan haftalarda hiç kimse için kolay maç yok.

Beşiktaş gibi, kendi sahasında rekor üzerine rekor kıran bir takım Alanyaspor karşısında deyim yerindeyse tir tir titredi.

Kağıt üzerinde kolay maç olarak görülüyordu belki Alanyaspor karşılaşması ancak çim üzerinde öyle kolay olmadı.

Medel, Quaresma, Adriano gibi üç önemli oyuncusundan yoksun kadro yapan Şenol hoca, Lens'e de önemli bir ders verdi; gerekirse Talisca'yı ya da başka birini oynatırım, Quaresma'nın yokluğunda asla sana mecbur olduğumu düşünme!

Lens mesajı aldı mı bilmem ama Güneş ikinci yarıda da "Gir kendini göster" dedi. Peki Lens gösterebildi mi? Hayır!

Maçın ilk yarısında topun tek sahibi olan Beşiktaş iyi bir oyun sergiledi.

Önündeki Talisca'yla iyi anlaşan Gökhan sık sık öne çıktı, rakibin durumunu bozdu, aklını karıştırdı.

Nitekim Gökhan'ın son çizgiye koşu yapıp savunmayı şaşırttığı bir pozisyonda Talisca kendisi için yeterli bir açı bulup harika bir gol attı.