Fikret Ormanın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaşa! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!

    3 Ağustos 2018 Cuma, 01:17:15 Güncelleme: 01:33:14
    Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!
    • 1
    • 9
    Fikret Ormanın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaşa!

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün Roco, Umut Nayır, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile yapılan imza töreni sırasında, 10 numaralı pozisyonda oynayacak bir futbolcu istediklerini açıklamıştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!
    • 2
    • 9
    Fikret Ormanın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaşa!

    Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Beşiktaş, Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'ya talip oldu.

    Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!
    • 3
    • 9
    Fikret Ormanın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaşa!

    Transfer sezonunda G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir ile anılan Emre'nin siyah beyazlıların gündemine flaş bir şekilde girdiği kaydedildi.

    Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!
    • 4
    • 9
    Fikret Ormanın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaşa!

    SOĞUK AYRILDI
    Alanyaspor ile kontratının bitmesine 1 yıl kalan 25 yaşındaki futbolcu için takas artı bir miktar para teklif edilmesi bekleniyor.

    Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!
    • 5
    • 9
    Fikret Ormanın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaşa!

    Alanyaspor'dan Beşiktaş'a geçen sezon devre arasında katılan Vagner Love'un Akdeniz ekibine geri dönebileceği konuşuluyor.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN