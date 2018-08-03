Fikret Ormanın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaşa! - Galeri - Fotomaç
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Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!
3 Ağustos 2018 Cuma, 01:17:15
Güncelleme: 01:33:14
Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün Roco, Umut Nayır, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile yapılan imza töreni sırasında, 10 numaralı pozisyonda oynayacak bir futbolcu istediklerini açıklamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!
Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Beşiktaş, Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'ya talip oldu.
Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!
Transfer sezonunda G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir ile anılan Emre'nin siyah beyazlıların gündemine flaş bir şekilde girdiği kaydedildi.
Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!
SOĞUK AYRILDI
Alanyaspor ile kontratının bitmesine 1 yıl kalan 25 yaşındaki futbolcu için takas artı bir miktar para teklif edilmesi bekleniyor.
Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!
Alanyaspor'dan Beşiktaş'a geçen sezon devre arasında katılan Vagner Love'un Akdeniz ekibine geri dönebileceği konuşuluyor.