Fikret Orman Aboubakar için Portekize uçuyor - Galeri - Fotomaç
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    Fikret Orman Aboubakar için Portekiz'e uçuyor

    12 Temmuz 2018 Perşembe, 10:15:09 Güncelleme: 10:24:02
    Fikret Orman Aboubakar için Portekiz'e uçuyor
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    Fikret Orman Aboubakar için Portekize uçuyor

    Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Alvaro Negredo'nun bekleneni vermemesi nedeniyle forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, yeni sezonda da aynı krizi yaşamamak için düğmeye bastı.

    Fikret Orman Aboubakar için Portekiz'e uçuyor
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    Fikret Orman Aboubakar için Portekize uçuyor

    Negredo'nun maliyetinden kurtulmak için gelecek her teklifi değerlendirecek olan Siyah-Beyazlı kurmaylar, diğer yandan da yeni santrfor konusunda Vincent Aboubakar isminde karar kıldı.

    Fikret Orman Aboubakar için Portekiz'e uçuyor
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    Fikret Orman Aboubakar için Portekize uçuyor

    İki sezon önce Beşiktaş'ta forma giyen, attığı gollerle şampiyonlukta pay sahibi olan Kamerunlu golcüyü yeniden kiralamak isteyen Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki hafta içinde Portekiz'e giderek Porto yetkilileri ile masaya oturacağı öğrenildi.

    Fikret Orman Aboubakar için Portekiz'e uçuyor
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    Fikret Orman Aboubakar için Portekize uçuyor

    ABOUBAKAR DA KARTAL'I İSTİYOR
    Teknik direktör Şenol Güneş'in golcü sorununun acilen çözülmesi yönünde verdiği raporun ardından Aboubakar'da karar kılan Orman'ın, daha önce olduğu gibi yıldız oyuncunun kiralanması yönünde teklifini sunacağı öğrenildi.

    Fikret Orman Aboubakar için Portekiz'e uçuyor
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    Fikret Orman Aboubakar için Portekize uçuyor

    Porto'ya 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2,5 milyon Euro ödemeyi planlayan başkan Orman'ın, Aboubakar'a da 3 milyon Euro civarında bir bütçe ayıracağı öğrenildi.

    Fikret Orman Aboubakar için Portekiz'e uçuyor
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    Fikret Orman Aboubakar için Portekize uçuyor

    Birçok kulübün peşinde olmasına karşın Kamerunlu oyuncunun, Beşiktaş'a geri dönmek istemesini koz olarak kullanacak olan Fikret Orman'ın yakın çevresine "Haftaya Aboubakar'ı alıp geleceğim" dediği belirtildi. (Habertürk)

    Fikret Orman Aboubakar için Portekiz'e uçuyor
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    Fikret Orman Aboubakar için Portekize uçuyor
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