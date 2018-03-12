Fabri en iyiler arasında

Opta'nın verilerine göre; Avrupa'nın önde gelen 5 ligi ve Türkiye Ligi baz alındığında, maç başına en çok kurtarış yüzdesine sahip kaleciler belli oldu. Beşiktaş'ın kalecisi Fabri listede yer alırken, Galatasaraylı Muslera ise vasatın altında kaldı. Muslera, 130 kaleci arasında 64 olan kurtarış yüzdesi ile alt sıralarda yer aldı.



İşte 10 maç üzeri forma giymiş ve en çok kurtarış yüzdesine sahip kaleciler...