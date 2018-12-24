Ece Sükandan Loris Karius açıklaması! - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Ece Sükan'dan Loris Karius açıklaması!

Ece Sükan, Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un tanışma teklifini reddettiği yönünde çıkan haberler ile ilgili açıklamada bulundu.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 15:12:23 Güncelleme: 15:31:11
Ece Sükandan Loris Karius açıklaması!

Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius'un adı yine bir başka güzelle anılıyor...

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Ece Sükandan Loris Karius açıklaması!

Yakışıklı kaleci Karius, eski manken Ece Sükan'ın haftanın 3 günü tenis oynadığını öğrenince yeşil sahalardan tenis kortlarına transfer olduğu iddia edildi.

Ece Sükandan Loris Karius açıklaması!

Aynı eğitmenden ders alan Alman kalecinin Ece Sükan ile tanışma fırsatı bulduğu öğrenildi.

Ece Sükandan Loris Karius açıklaması!

Ancak Loris Karius'un 41 yaşındaki Ece Sükan'dan beklenen karşılığı göremedi.

Ece Sükandan Loris Karius açıklaması!

ECE SÜKAN'DAN KARIUS İDDİALARINA YANIT GELDİ
Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülen Ece Sükan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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