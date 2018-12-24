Ece Sükandan Loris Karius açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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Ece Sükan'dan Loris Karius açıklaması!
Ece Sükan, Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un tanışma teklifini reddettiği yönünde çıkan haberler ile ilgili açıklamada bulundu.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 15:12:23
Güncelleme: 15:31:11
Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius'un adı yine bir başka güzelle anılıyor...
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Yakışıklı kaleci Karius, eski manken Ece Sükan'ın haftanın 3 günü tenis oynadığını öğrenince yeşil sahalardan tenis kortlarına transfer olduğu iddia edildi.
Aynı eğitmenden ders alan Alman kalecinin Ece Sükan ile tanışma fırsatı bulduğu öğrenildi.
Ancak Loris Karius'un 41 yaşındaki Ece Sükan'dan beklenen karşılığı göremedi.
ECE SÜKAN'DAN KARIUS İDDİALARINA YANIT GELDİ
Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülen Ece Sükan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.