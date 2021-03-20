Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri (BJK-FB ilk 11)
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Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 31. haftası şampiyonluk yarışını oldukça yakından ilgilendiren zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Lider Beşiktaş, şampiyonluk adaylarından olan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Karşılaşmaya az bir süre kala takımlarına son taktiklerini veren Sergen Yalçın ve Erol Bulut ilk 11'lerini de büyük oranda belirledi. İşte Beşiktaş-Fenerbahça derbisinin muhtemel 11'leri...