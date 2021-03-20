Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri (BJK-FB ilk 11)

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmaya ilişkin detaylar netleşmeye başladı. 1 maç eksiğine rağmen 63 puanla ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, 58 puanla ligin üçüncü sırasında yer alan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı lacivertli takım karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde zirve ile arasındaki puan farkını 2'ye indirme fırsatı yakalayacak. Beşiktaş'ın karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde ise Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 8'e yükselecek ve sarı lacivertli takımın şampiyonluk umutları azalacak.