Cenk Tosun'dan önemli açıklamalar

"Şimdi takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Top alınca ne yapacağım biliyorum. İlk başta onun zorluğu oldu. Adapte olunca takım arkadaşlarımı şimdi daha iyi tanıyorum"

"Rooney'in karakterini takdir ettim. Bu kadar başarıyı elde edipte bu kadar alçakgönüllü olmak takdir edilesi bir durum. Onunla oynamak bizim için büyük bir şans. Kulübü çok seviyor. Orada profesyonel olduğu için elinden gelen herşeyi yapmak istiyor."