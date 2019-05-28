Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve Burak Yılmaz sözleri

Yönetimin yeniden Beşiktaş forması giydirmek istediği Cenk Tosun, yeni sezonda Burak'la harika bir ikili olabileceklerini ifade etti. Cenk, "İkimiz de son vuruş konusunda çok iyiyiz Ceza sahası içerisinde yakalarsak geçmiş olsun Ayrıca ikimizin de çok farklı özellikleri var" dedi.

28 Mayıs 2019 Salı 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





