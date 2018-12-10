Trabzonspor'un alacağına karşılık bonservisini önerdiği Burak için hafta sonu taraflar bir araya gelecek. Beşiktaş yönetiminin golcü yıldızla el sıkışarak işi bitirmesi bekleniyor...
10 Aralık 2018 Pazartesi, 23:43:33
Güncelleme: 07:50:15
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Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz transferi için geri sayıma geçildi.
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Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a
Forvet arayışlarında Burak'ı listenin başına yazan Beşiktaş yönetimi, bu transferde ilk somut adımı atmaya hazırlanıyor.
Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a
Trabzon'da kaleci Onur'la birlikte süresiz kadro dışı kalan Burak'ın eski takımı Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı, özellikle siyah-beyazlı takımın teknik patronu Güneş'in de bu transferi çok istediği ifade ediliyor.
Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a
Bordo-mavili yönetimin gözden çıkardığı tecrübeli forvet için Karadeniz ekibi "Alacaklarına karşılık (Yaklaşık 5 milyon euro) bonservisini veririz" teklifini sunmuş, Burak net bir yanıt vermemişti.
Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a
2.5 SENELİK ANLAŞMA TEKLiFi
Son günlerde Burak Yılmaz ile siyah-beyazlılar arasında kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi.