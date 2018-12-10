Beşiktaşta dev transfer harekatı! - Galeri - Fotomaç
11 Aralık 2018, Salı
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Beşiktaş'ta dev transfer harekatı!

Trabzonspor'un alacağına karşılık bonservisini önerdiği Burak için hafta sonu taraflar bir araya gelecek. Beşiktaş yönetiminin golcü yıldızla el sıkışarak işi bitirmesi bekleniyor...
10 Aralık 2018 Pazartesi, 23:43:33 Güncelleme: 07:50:15
Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a
Burak Yılmaz adım adım Beşiktaşa

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz transferi için geri sayıma geçildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a
Burak Yılmaz adım adım Beşiktaşa

Forvet arayışlarında Burak'ı listenin başına yazan Beşiktaş yönetimi, bu transferde ilk somut adımı atmaya hazırlanıyor.

Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a
Burak Yılmaz adım adım Beşiktaşa

Trabzon'da kaleci Onur'la birlikte süresiz kadro dışı kalan Burak'ın eski takımı Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı, özellikle siyah-beyazlı takımın teknik patronu Güneş'in de bu transferi çok istediği ifade ediliyor.

Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a
Burak Yılmaz adım adım Beşiktaşa

Bordo-mavili yönetimin gözden çıkardığı tecrübeli forvet için Karadeniz ekibi "Alacaklarına karşılık (Yaklaşık 5 milyon euro) bonservisini veririz" teklifini sunmuş, Burak net bir yanıt vermemişti.

Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a
Burak Yılmaz adım adım Beşiktaşa

2.5 SENELİK ANLAŞMA TEKLiFi

Son günlerde Burak Yılmaz ile siyah-beyazlılar arasında kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

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