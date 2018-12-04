Beşiktaştan Ryan Babele para cezası - Galeri - Fotomaç
04 Aralık 2018, Salı
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e para cezası

Sosyal medyada bir Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı polemik nedeniyle büyük tepki çeken ve kulüp tarafından savunması istenen Ryan Babel için kritik toplantı birkaç gün içerisinde yapılacak.
4 Aralık 2018 Salı, 12:18:44 Güncelleme: 12:18:54
Beşiktaştan Ryan Babele para cezası

Sosyal medyadan bir taraftara verdiği cevapla büyük tepki çeken Ryan Babel'in durumu belli oluyor.

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Beşiktaştan Ryan Babele para cezası

Yönetimden özür dileyen Holladalı futbolcunun kadro dışı bırakılması ihtimalinin düşük olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaştan Ryan Babele para cezası

Takımdaki olumlu havanın bozulmasını istemeyen siyah-beyazlı yönetimin, Babel'e para cezası vermeyi düşündüğü aktarıldı.

Beşiktaştan Ryan Babele para cezası

Babel'e ceza konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş'in fikrini alacak olan yöneticilerin, özür dilemesi halinde Tolgay Arslan'a dönüş kapılarını açık tutabileceği de ifade edildi. (Milliyet).

Beşiktaştan Ryan Babele para cezası
Beşiktaştan Ryan Babele para cezası
Beşiktaştan Ryan Babele para cezası
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