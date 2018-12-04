Beşiktaştan Ryan Babele para cezası - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e para cezası
Sosyal medyada bir Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı polemik nedeniyle büyük tepki çeken ve kulüp tarafından savunması istenen Ryan Babel için kritik toplantı birkaç gün içerisinde yapılacak.
4 Aralık 2018 Salı, 12:18:44
Güncelleme: 12:18:54
Sosyal medyadan bir taraftara verdiği cevapla büyük tepki çeken Ryan Babel'in durumu belli oluyor.
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Yönetimden özür dileyen Holladalı futbolcunun kadro dışı bırakılması ihtimalinin düşük olduğu ortaya çıktı.
Takımdaki olumlu havanın bozulmasını istemeyen siyah-beyazlı yönetimin, Babel'e para cezası vermeyi düşündüğü aktarıldı.
Babel'e ceza konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş'in fikrini alacak olan yöneticilerin, özür dilemesi halinde Tolgay Arslan'a dönüş kapılarını açık tutabileceği de ifade edildi. (Milliyet).