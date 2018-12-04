Beşiktaştan Ryan Babele para cezası

Beşiktaş'tan Ryan Babel'e para cezası

Sosyal medyada bir Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı polemik nedeniyle büyük tepki çeken ve kulüp tarafından savunması istenen Ryan Babel için kritik toplantı birkaç gün içerisinde yapılacak.

4 Aralık 2018 Salı, 12:18:44 Güncelleme: 12:18:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





