Beşiktaştan Orkun Kökcü harekatı!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Feyennord'un genç yıldızı Orkun Kökcü'nün transferi için düğmeye bastı.
14 Ekim 2018 Pazar, 09:55:49
Güncelleme: 09:55:56
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Beşiktaş'a gelmek için fedakarlıklar yaptığı kaydedilen Feyenoord'un 17 yaşındaki 10 numarası Orkun Kökcü'nün Barcelona'ya imza atmasının an meselesi olması Siyah-Beyazlı Kulübü yeniden harekete geçirdi.
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Transfer komitesi başkanı Umut Güner, genç oyuncunun menajeri ile temasa geçerek 'Şartları yeniden konuşalım' teklifinde bulundu. Beşiktaş yöneticisi ayın 19'unda Hollanda'ya giderek Orkun'u Siyah-Beyazlı takıma gelmesi için ikna etmeye çalışacak.
Umut Güner'in 17 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de bir görüşme yapması bekleniyor. Güner'in bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
1 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Bu sezonun başında Feyenoord genç oyuncunun bonservisi için Beşiktaş'tan 1 milyon euro bonservis bedeli istemişti. Siyah-Beyazlılar rakamı yüksek bulurak bu transferden vazgeçmişti.
Orkun için İngiltere ekiplerinden Manchester City'nin de ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Genç oyuncunun Beşiktaş'ın yeni teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.