Beşiktaştan Orkun Kökcü harekatı! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş'tan Orkun Kökcü harekatı!

    Beşiktaş, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Feyennord'un genç yıldızı Orkun Kökcü'nün transferi için düğmeye bastı.
    14 Ekim 2018 Pazar, 09:55:49 Güncelleme: 09:55:56
    Beşiktaştan Orkun Kökcü harekatı!

    Beşiktaş'a gelmek için fedakarlıklar yaptığı kaydedilen Feyenoord'un 17 yaşındaki 10 numarası Orkun Kökcü'nün Barcelona'ya imza atmasının an meselesi olması Siyah-Beyazlı Kulübü yeniden harekete geçirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaştan Orkun Kökcü harekatı!

    Transfer komitesi başkanı Umut Güner, genç oyuncunun menajeri ile temasa geçerek 'Şartları yeniden konuşalım' teklifinde bulundu. Beşiktaş yöneticisi ayın 19'unda Hollanda'ya giderek Orkun'u Siyah-Beyazlı takıma gelmesi için ikna etmeye çalışacak.

    Beşiktaştan Orkun Kökcü harekatı!

    Umut Güner'in 17 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de bir görüşme yapması bekleniyor. Güner'in bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

    Beşiktaştan Orkun Kökcü harekatı!

    1 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

    Bu sezonun başında Feyenoord genç oyuncunun bonservisi için Beşiktaş'tan 1 milyon euro bonservis bedeli istemişti. Siyah-Beyazlılar rakamı yüksek bulurak bu transferden vazgeçmişti.

    Beşiktaştan Orkun Kökcü harekatı!

    Orkun için İngiltere ekiplerinden Manchester City'nin de ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Genç oyuncunun Beşiktaş'ın yeni teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN