Beşiktaştan Oğuzhan Özyakupa Çin kancası! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'a Çin kancası!

Beşiktaş'ta sezonun tartışılan isimlerinden Oğuzhan Özyakup'a Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen FC'nin talip olduğu öğrenildi!
19 Aralık 2018 Çarşamba, 23:54:14 Güncelleme: 07:49:46
Beşiktaştan Oğuzhan Özyakupa Çin kancası!

Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup piyangosu vurdu. Çin Süper Ligi'ne yükselen Shenzhen FC'nin siyah-beyazlıların kaptanına transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

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Beşiktaştan Oğuzhan Özyakupa Çin kancası!

Sohu Sports'ta yer alan iddiada Shenzhen'in yaptığı teklifin içerdiği rakam, süresi, Beşiktaş'ın ve Oğuzhan'ın teklife cevabına yer verilmedi.

Beşiktaştan Oğuzhan Özyakupa Çin kancası!

Shenzhenli yöneticilerin Oğuzhan'la daha önce Çin'de forma giyen bir Türk oyuncu aracılığıyla temas kurdukları ve şehri, ülke futbolunu anlattıkları belirtildi.

Beşiktaştan Oğuzhan Özyakupa Çin kancası!

Oğuzhan'la yapılan görüşmede Shenzhen'den Hong Kong'a metro ile geçilebildiği ve Türk oyuncunun istemesi durumunda kendisine çok önemli imkanların sağlanacağının anlatıldığı belirtildi.

Beşiktaştan Oğuzhan Özyakupa Çin kancası!
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