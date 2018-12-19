Beşiktaştan Oğuzhan Özyakupa Çin kancası! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'a Çin kancası!
Beşiktaş'ta sezonun tartışılan isimlerinden Oğuzhan Özyakup'a Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen FC'nin talip olduğu öğrenildi!
19 Aralık 2018 Çarşamba, 23:54:14
Güncelleme: 07:49:46
Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup piyangosu vurdu. Çin Süper Ligi'ne yükselen Shenzhen FC'nin siyah-beyazlıların kaptanına transfer teklifi yaptığı iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sohu Sports'ta yer alan iddiada Shenzhen'in yaptığı teklifin içerdiği rakam, süresi, Beşiktaş'ın ve Oğuzhan'ın teklife cevabına yer verilmedi.
Shenzhenli yöneticilerin Oğuzhan'la daha önce Çin'de forma giyen bir Türk oyuncu aracılığıyla temas kurdukları ve şehri, ülke futbolunu anlattıkları belirtildi.
Oğuzhan'la yapılan görüşmede Shenzhen'den Hong Kong'a metro ile geçilebildiği ve Türk oyuncunun istemesi durumunda kendisine çok önemli imkanların sağlanacağının anlatıldığı belirtildi.