Beşiktaş'tan Nikola Vlasic çıkarması! - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'tan Nikola Vlasic çıkarması!

Gelecek sezon için kadroya takviye yapmak isteyen Beşiktaş kolları sıvadı. Kara Kartal, İngilizler ile bugün resmi transfer pazarlıklarına başlayacak. 1.78 boyundaki genç orta sahayı kiralamayı düşünen siyah beyazlı yöneticiler, satın alma opsiyonunu düşürmek amacında. İşte transfere dair tüm detaylar...
10 Haziran 2019 Pazartesi 07:52 Güncelleme: 10.06.2019 08:59
Beşiktaş'tan Nikola Vlasic çıkarması!

Ve Beşiktaş bir süredir gündemden düşmeyen Nikola Vlasic için bugün resmi girişimlere başlayacak.

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Beşiktaş'tan Nikola Vlasic çıkarması!

Everton sportif direktörünün bir sezon daha kiralamak istediklerini söylediği Hırvat orta saha oyuncusu için bugün İngiltere'ye çıkarma yapacak olan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibiyle masaya oturup şartları görüşecek.

Beşiktaş'tan Nikola Vlasic çıkarması!

Gelen haberlere göre Vlasic'i kiralamak isteyen Kara Kartallar, 21 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonunda fiyatı düşürmek amacında.

Beşiktaş'tan Nikola Vlasic çıkarması!

ÖNCE SATMAK İSTEDİLER

Oyuncunun da Everton'da kalmak istememesinden faydalanmak isteyen siyah-beyazlı yönetimin ne kadarlık bir ücret önereceği bilgisine ulaşılamazken, Hırvat futbolcunun geçen sezon kiralık oynadığı CSKA Moskova'ya tekrar gitmek istememesi nedeniyle Beşiktaş'a yeşil ışık yakacağı yorumları yapılıyor.

Beşiktaş'tan Nikola Vlasic çıkarması!

Everton daha önce Nikola Vlasic'i kiralamak değil satmak istediğini açıklamış ancak beklediği teklifleri alamadığı için karar değiştirmişti.

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