Beşiktaşta yeni dönem! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta yeni dönem!
Genk maçındaki tepkilerle sarsılan Kartal, Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılanmaya gidiyor, sorunlar çözülüyor.
28 Ekim 2018 Pazar, 14:08:03
Güncelleme: 14:10:14
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman kolları sıvıyor, Ümraniye'deki negatif havayı dağıtmak için harekete geçiyor
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Siyah-beyazlıların patronu Şenol Güneş ve teknik heyete daha rahat bir ortam sunmak adına idari değişikliklere gidiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgiyle sonlanan Genk maçı sırasında yaşanan tribün tepkileri Beşiktaş'ta üzüntü yarattı.
Deyim yerindeyse bir şok geçiren siyah-beyazlılarda, Nevzat Demir Tesisleri'nde, yeni yapılanma gündeme geldi
Parasal sorunları geride bırakarak birikmiş ödemeleri yapan, UEFA lisansı konusunda bir eksiği de olmayan yönetim, tesislerdeki sorunları çözmeye çalışacak.