Beşiktaşta yeni dönem! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Beşiktaş'ta yeni dönem!

    Genk maçındaki tepkilerle sarsılan Kartal, Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılanmaya gidiyor, sorunlar çözülüyor.
    28 Ekim 2018 Pazar, 14:08:03 Güncelleme: 14:10:14
    Beşiktaşta yeni dönem!

    Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman kolları sıvıyor, Ümraniye'deki negatif havayı dağıtmak için harekete geçiyor

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    Beşiktaşta yeni dönem!

    Siyah-beyazlıların patronu Şenol Güneş ve teknik heyete daha rahat bir ortam sunmak adına idari değişikliklere gidiyor.

    Beşiktaşta yeni dönem!

    UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgiyle sonlanan Genk maçı sırasında yaşanan tribün tepkileri Beşiktaş'ta üzüntü yarattı.

    Beşiktaşta yeni dönem!

    Deyim yerindeyse bir şok geçiren siyah-beyazlılarda, Nevzat Demir Tesisleri'nde, yeni yapılanma gündeme geldi

    Beşiktaşta yeni dönem!

    Parasal sorunları geride bırakarak birikmiş ödemeleri yapan, UEFA lisansı konusunda bir eksiği de olmayan yönetim, tesislerdeki sorunları çözmeye çalışacak.

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