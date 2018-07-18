Beşiktaşta rota yeniden Arsenalli Welbeck - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta rota yeniden Arsenal'li Welbeck
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:36:53
Güncelleme: 23:37:58
Beşiktaş'ta rota yeniden Arsenal'li Welbeck
Beşiktaş, İngiliz golcü Danny Welbeck'ten vazgeçmiyor.
Beşiktaş'ta rota yeniden Arsenal'li Welbeck
Ada medyası, Arsenal'in başına gelen Unai Emery'nin gözüne giremediği için satış listesine konulan Welbeck'e siyah-beyazlıların talip olduğu duyurdu.
Beşiktaş'ta rota yeniden Arsenal'li Welbeck
Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland gibi kulüplerde piştikten sonra Kırmızı Şeytanlar'a geri dönmüştü.
Beşiktaş'ta rota yeniden Arsenal'li Welbeck
Welbeck; sürati, top tekniği, kafa vuruşları ve soğukkanlılığı ile dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ta rota yeniden Arsenal'li Welbeck
Geçen sezonun tamamını Arsenal'de geçiren Welbeck, 42 maçta Arsenal formasını sırtına geçirdi.