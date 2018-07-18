Beşiktaşta rota yeniden Arsenalli Welbeck - Galeri - Fotomaç
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    Beşiktaş'ta rota yeniden Arsenal'li Welbeck

    18 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:36:53 Güncelleme: 23:37:58
    Beşiktaş'ta rota yeniden Arsenal'li Welbeck
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    Beşiktaşta rota yeniden Arsenalli Welbeck

    Beşiktaş, İngiliz golcü Danny Welbeck'ten vazgeçmiyor.

    Beşiktaş'ta rota yeniden Arsenal'li Welbeck
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    Beşiktaşta rota yeniden Arsenalli Welbeck

    Ada medyası, Arsenal'in başına gelen Unai Emery'nin gözüne giremediği için satış listesine konulan Welbeck'e siyah-beyazlıların talip olduğu duyurdu.

    Beşiktaş'ta rota yeniden Arsenal'li Welbeck
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    Beşiktaşta rota yeniden Arsenalli Welbeck

    Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland gibi kulüplerde piştikten sonra Kırmızı Şeytanlar'a geri dönmüştü.

    Beşiktaş'ta rota yeniden Arsenal'li Welbeck
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    Beşiktaşta rota yeniden Arsenalli Welbeck

    Welbeck; sürati, top tekniği, kafa vuruşları ve soğukkanlılığı ile dikkat çekiyor.

    Beşiktaş'ta rota yeniden Arsenal'li Welbeck
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    Beşiktaşta rota yeniden Arsenalli Welbeck

    Geçen sezonun tamamını Arsenal'de geçiren Welbeck, 42 maçta Arsenal formasını sırtına geçirdi.

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