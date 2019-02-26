Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında ilk yarıda 3-0 öne geçtiği maçı, ikinci devrede yediği gollerle 3-3 berabere bitiren Beşiktaş'ta, eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Şenol Güneş var.
26 Şubat 2019 Salı 14:18
Güncelleme: 26.02.2019 14:29
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İlk yarıda Fenerbahçe'yi adeta sahadan silen ve soyunma odasına 3-0 önde giren siyah beyazlılarda, tüm taraftarlar skorun artacağını ve tarihi bir farkın geleceğini düşünürken, ikinci devrede yaşananlar büyük bir şok etkisi ve yıkım yarattı.
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Beşiktaş bu beraberlikle lider Medipol Başakşehir'in tam 11 puan gerisine düşerken, şampiyonluk şansından da bir hayli uzaklaşmış oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ikinci devrenin başında yaptığı İsla-Valbuena ve Moses-Ayew hamlesine karşılık vermeden, oyunu geride kabul eden Güneş'in, skor 3-2'ye geldikten sonra ilk değişikliğini yapması Beşiktaş cephesinde büyük tepki topladı.
Bir çok maçta öndeyken orta sahaya Medel veya Necip hamleleri yapan ve oyunu tutmayı başaran Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'nin baskısı karşısında orta saha yerine kanatlarda değişiklik yapması ve son bölümde Mustafa Pektemek'i maça alması da eleştirilen diğer tercihlerdi.
İşte tarihi maçın ardından Şenol Güneş'e yapılan eleştiriler: