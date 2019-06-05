Beşiktaş'ta Lazovic harekatı - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Lazovic harekatı

Genoa ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Udinese ile birlikte Beşiktaş'ın da devreye girdiği belirtildi.
5 Haziran 2019 Çarşamba 07:59 Güncelleme: 05.06.2019 07:59
Beşiktaş'ta Lazovic harekatı

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Darko Lazovic oldu.

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Beşiktaş'ta Lazovic harekatı

Sırp kanat oyuncusunun bonservisinin elinde olması nedeniyle siyah-beyazlıların istekli olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta Lazovic harekatı

Beşiktaş dışında Darko Lazovic ile Udinese'nin de ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Lazovic harekatı

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre Genoa ile sözleşmesi sona eren Lazovic için Beşiktaş ve Udinese devreye girdi.

Beşiktaş'ta Lazovic harekatı

Bonservisi elinde olan futbolcu için iki kulübün de istekli olduğu kaydedildi.

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