Beşiktaş'ta Lazovic harekatı - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Lazovic harekatı
Genoa ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Udinese ile birlikte Beşiktaş'ın da devreye girdiği belirtildi.
5 Haziran 2019 Çarşamba 07:59
Güncelleme: 05.06.2019 07:59
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Darko Lazovic oldu.
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Sırp kanat oyuncusunun bonservisinin elinde olması nedeniyle siyah-beyazlıların istekli olduğu belirtildi.
Beşiktaş dışında Darko Lazovic ile Udinese'nin de ilgilendiği iddia edildi.
İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre Genoa ile sözleşmesi sona eren Lazovic için Beşiktaş ve Udinese devreye girdi.
Bonservisi elinde olan futbolcu için iki kulübün de istekli olduğu kaydedildi.