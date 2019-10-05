Beşiktaş'ta kriz büyüyor! Abdullah Avcı'dan sert tepki
Ligde 5 puanla düşme hattına yerleşen Beşiktaş Avrupa Ligi'nde de 2'de sıfır yaptı. Performansıyla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Abdullah Avcı'nın kalıp kalmayacağı, başkanın ise kim olacağı belirsiz. Siyah-beyazlılar, tarihinin en zorlu süreçlerinde birini yaşıyor. Abdullah Avcı da bu kötü gidişatın ardından futbolculara patladı. İşte Avcı'nın o sözleri...
5 Ekim 2019 Cumartesi 11:09
Güncelleme: 05.10.2019 11:09
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Süper Lig'de 6 maçta topladığı 5 puanla 16. sıraya ve düşme hattının içine yerleşen Beşiktaş, perşembe gecesi de UEFA Avrupa Ligi Wolverhampton'a yenilerek 2. maçında da puansız kaldı! Beşiktaş'ın tüm sıkıntısı bunlardan da ibaret değil.
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Taraftarın istifaya davet ettiği Abdullah Avcı'nın kalıp kalmayacağı belirsiz. Olağanüstü kongreye gidilmesi sonrasında sadece başkanın değil başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu.
39 YIL SONRA GALİBİYET ALDILAR!
Beşiktaş'ın mağlup olduğu Wolverhampton'ın ise Avrupa'da 39 yıl aradan sonra galibiyet almış olması da her şeye tuz biber ekti. Beşiktaş tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor.
NE YAPALIM TAKIM MI ARAYALIM!
Kötü sonuçlar, kaos, başkan ve hoca belirsizliği yabancı oyuncuları etkilemiş durumda. Başta Elneny, Diaby ve N'Koudou olmak üzere birçok isim geleceğini sorgulamaya başladı.
ALANYASPOR MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Beşiktaş, pazar günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Wolverhampton maçında 11'de başlayan oyuncular yenileme çalışması ile yetindiler.