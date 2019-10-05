Beşiktaş'ta kriz büyüyor! Abdullah Avcı'dan sert tepki

Ligde 5 puanla düşme hattına yerleşen Beşiktaş Avrupa Ligi'nde de 2'de sıfır yaptı. Performansıyla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Abdullah Avcı'nın kalıp kalmayacağı, başkanın ise kim olacağı belirsiz. Siyah-beyazlılar, tarihinin en zorlu süreçlerinde birini yaşıyor. Abdullah Avcı da bu kötü gidişatın ardından futbolculara patladı. İşte Avcı'nın o sözleri...

5 Ekim 2019 Cumartesi 11:09 Güncelleme: 05.10.2019 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





