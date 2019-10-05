Loris Karius: Belki yeniden Liverpool forması giyerim
Geçtiğimiz sezon başında Liverpool'dan kiralanan Alman file bekçisi Loris Karius, siyah-beyazlı takımda sözleşme süresi dolduktan sonra yeniden Liverpool forması giymeyi umduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Liverpool'dan iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, The Guardian'a yaptığı açıklamada ayrılık sinyalleri verdi.
Alman kalecinin sözlerinden öne çıkanlar şöyle;
"Bu sezonun sonuna kadar kiralık sözleşmem var sonra Liverpool'a ya da İngiltere ve Almanya'dan bir takıma dönebilirim. Amacım burada kalan haftalarda forma giymek sonrasına bakacağız. Burada olmaktan mutluyum. Ancak tabii ki İngiltere'de oynuyorsanız daha çok ekran önündesiniz. Hala Liverpool ile de sözleşmem var. Belki yeniden o formayı giyerim."
26 yaşındaki file bekçisi, Liverpool formasıyla iki sezon önce çıktığı Devler Ligi finalinde yaptığı hatalar sonrası Beşiktaş'a iki yıllığına kiralanmıştı. Deneyimli isim, Liverpool'un defansının kendi dönemine göre çok geliştiğini dile getirdi ve "Tüm kaleciler böyle bir defans dizilişinin ardında keyifle oynar" diyerek göndermede bulundu.
- 05.10.2019
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
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