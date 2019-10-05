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05 Ekim 2019, Cumartesi
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: Belki yeniden forması giyerim

Loris Karius: Belki yeniden Liverpool forması giyerim

Geçtiğimiz sezon başında 'dan kiralanan Alman file bekçisi , siyah-beyazlı takımda sözleşme süresi dolduktan sonra yeniden Liverpool forması giymeyi umduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın İngiliz ekibi 'dan iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı , The Guardian'a yaptığı açıklamada ayrılık sinyalleri verdi.

Alman kalecinin sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"Bu sezonun sonuna kadar kiralık sözleşmem var sonra Liverpool'a ya da İngiltere ve Almanya'dan bir takıma dönebilirim. Amacım burada kalan haftalarda forma giymek sonrasına bakacağız. Burada olmaktan mutluyum. Ancak tabii ki İngiltere'de oynuyorsanız daha çok ekran önündesiniz. Hala Liverpool ile de sözleşmem var. Belki yeniden o formayı giyerim."

26 yaşındaki file bekçisi, Liverpool formasıyla iki sezon önce çıktığı Devler Ligi finalinde yaptığı hatalar sonrası Beşiktaş'a iki yıllığına kiralanmıştı. Deneyimli isim, Liverpool'un defansının kendi dönemine göre çok geliştiğini dile getirdi ve "Tüm kaleciler böyle bir defans dizilişinin ardında keyifle oynar" diyerek göndermede bulundu.


  1. 05.10.2019
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