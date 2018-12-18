Beşiktaşta harekat başlıyor

Takımda bugüne kadar hiçbir problem çıkarmayan ve gerek Teknik Direktör Şenol Güneş'in gerekse de yönetimin takdirini kazanan Adriano'nun kalması için de yeni teklif yapıldı ve Brezilyalı futbolcunun kararı bekleniyor. Yönetimin hedefi, Adriano'nun Beşiktaş'ta jübile yapması yönünde. Bunun dışında Ryan Babel'e de teklif yapıldı. Dün bu futbolcuyla görüşen yönetim, Babel'in kalmasını istiyor.