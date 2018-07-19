Beşiktaşta Gutinin maaşı dudak uçuklattı!

19 Temmuz 2018 Perşembe, 10:11:00
Güncelleme: 10:18:51
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Beşiktaş'ta Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!
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Bu sezon başında ise takımın eski yıldız ismi İlhan Mansız ve Guti ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağlandı. Ancak Guti'nin aldığı ücret ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!
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Radyospor'da yayınlanan Yeşil Koltuk programında açıklamalarda bulunan Can Çobanoğlu, İspanyol teknik adamın siyah beyazlı ekipten aylık 250 bin euro (sezon sonuna kadar 2.5 milyon euro) kazanacağını ifade etti.
Beşiktaş'ta Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!
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Beşiktaş'a gelişi netleşmeden önce İspanyol basınında çıkan bir haberde Guti'nin ilk sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıp ikinci seneden itibaren takımı devralacağı kaydedilmişti. Şu anda aldığı ücretin bu kadar yüksek olmasında bu durumun etkili olabileceği düşünülüyor.
Beşiktaş'ta Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!
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Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Şenol Güneş'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona eriyor.
Beşiktaş'ta Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!
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Basına yansıyan haberlerde deneyimli teknik adamın Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro kazandığı belirtiliyordu. Konuyla ilgili KAP'a yapılmış resmi bir açıklama ise bulunmuyor.