Beşiktaş'ta Guti kampa katılacak

Başkan Fikret Orman'ın İspanya'ya giderek, bire bir görüştüğü Guti, "Beşiktaş'ta oynadığım dönemler benim için de çok önemli. Beşiktaş'ı yuvam gibi görüyorum... Bu görevi kabul ederim. Şenol Güneş'i biliyorum. Çok iyi bir teknik direktör. Beni kabul ederse kendisinden öğreneceğim çok şey var" demişti.