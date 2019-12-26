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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor
Süper Lig'in 16. haftasında alınan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren ve devre arasında takımı güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, iç transferde hareketli günler geçiriyor. Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu, Süper Lig ekibine transfer oluyor. İşte detaylar...
26 Aralık 2019 Perşembe 21:27
Güncelleme: 26.12.2019 21:44
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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiren ve Süper Lig'de de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş'ta gündem transfer...
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Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısının son maçında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının ardından tüm dikkatini takviye çalışmalarına verecek.
Yaşanan mali problemler nedeniyle kiralık oyunculara yönelecek olan Kara Kartal'ın öncelikli hedefi ise forvet transferi...
Burak Yılmaz'ın uzun süreli sakatlığının ardından Güven Yalçın'dan istediği katkıyı alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli golcünün yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendiren Umut Nayir'in yanına bir golcü takviyesi daha istedi.
Bu doğrultuda harekete geçen ve adı Sporar ve Kodjia gibi isimlerle anılan Beşiktaş'ın ocak ayında forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.