Beşiktaş'ta bir dönem kapandı! Gökhan Töre'nin yeni adresi...

Şu anda Beşiktaş'ta çalışmalarına aralıksız devam eden ve kendisini hazır tutmak isteyen Gökhan Töre'nin sezon biter bitmez siyah beyazlı kulüpten ayrılacağı belirtilirken, 28 yaşındaki milli futbolcunun kariyerine yurtdışında devam edeceği öğrenildi.