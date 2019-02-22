Beşiktaş'ta bir dönem kapandı! Gökhan Töre'nin yeni adresi... - Fotomaç
22 Şubat 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta bir dönem kapandı! Gökhan Töre'nin yeni adresi...

Devre arası kampına götürülmeyen ancak TFF'ye sunulan listede yer alan Gökhan Töre'nin yeni adresi belli oldu.
22 Şubat 2019 Cuma 09:48 Güncelleme: 22.02.2019 10:04
Beşiktaş'ta bir dönem kapandı! Gökhan Töre'nin yeni adresi...

Beşiktaş'ta çalışmalarına PAF takımıyla devam eden Gökhan Töre sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılıyor.

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Beşiktaş'ta bir dönem kapandı! Gökhan Töre'nin yeni adresi...

Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelen, fakat son bir kararla takımda kalan Gökhan Töre'nin PAF takımıyla antrenmanlara çıkması oyuncuda psikolojik anlamda infiale yol açtı.

Beşiktaş'ta bir dönem kapandı! Gökhan Töre'nin yeni adresi...

GÖKHAN TÖRE'NİN DURUMU NETLEŞTİ
Akşam'ın haberine göre; Yönetimin 'Affedelim' teklifine Şenol Güneş'in 'PAF takımında devam etsin' iddiaları Gökhan Töre'yi derinden sarsarken tecrübeli futbolcunun menajeri Ali Pektaş'ın açıklamaları Töre hakkında alınan kararları ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta bir dönem kapandı! Gökhan Töre'nin yeni adresi...

Şu anda Beşiktaş'ta çalışmalarına aralıksız devam eden ve kendisini hazır tutmak isteyen Gökhan Töre'nin sezon biter bitmez siyah beyazlı kulüpten ayrılacağı belirtilirken, 28 yaşındaki milli futbolcunun kariyerine yurtdışında devam edeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta bir dönem kapandı! Gökhan Töre'nin yeni adresi...

'İTALYAN KULÜBÜYLE ANLAŞAMADIK'
Devre arası transfer döneminde bir İtalyan kulübüyle masaya oturduklarını fakat ücret konusunda anlaşamadıklarını sözlerine ekleyen Ali Pektaş, Gökhan Töre'nin sezon sonunda bonservisini eline almasıyla Serie A ya da La Liga takımlarından birini seçeceği ifade edildi.

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