Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Herkes yerli isim beklerken... - Fotomaç
13 Mart 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Herkes yerli isim beklerken...

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları netlik kazanmaya başladı. Ancak bir isim var ki, adaylar arasında ilk sıraya yerleşti. Başkan Fikret Orman, yeniden başkan seçilmesi halinde takımın başına dünyaca ünlü o ismi getirecek.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:47
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Herkes yerli isim beklerken...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşmasının ardından hoca arayışına başlanmıştı.

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Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Herkes yerli isim beklerken...

A Milli Takım'ın başına geçen ve Beşiktaş'la sezon sonu yollarını ayıracak olan teknik direktör Şenol Güneş'in Atiker Konyaspor maçında ıslıklanması, ayrılığın fiilen olmasa da duygusal olarak gerçekleştiği anlamına geliyor.

Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Herkes yerli isim beklerken...

Bunu çok iyi bilen Siyah-Beyazlı yönetim, Güneş'in yerine getireceği hocayı belirlemek için kolları şimdiden sıvadı.

Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Herkes yerli isim beklerken...

Başkan Fikret Orman'ın mayıs ayındaki seçimi kazanması halinde en büyük yabancı hoca adayı ise ortaya çıktı…

Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Herkes yerli isim beklerken...

PORTEKİZ BASINI YAZMIŞTI

Güneş'in haberine göre Fikret Orman'ın gelecek sezon takımın başında görmek istediği isim Jorge Jesus…

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