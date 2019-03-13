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Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Herkes yerli isim beklerken...
Beşiktaş'ta teknik direktör adayları netlik kazanmaya başladı. Ancak bir isim var ki, adaylar arasında ilk sıraya yerleşti. Başkan Fikret Orman, yeniden başkan seçilmesi halinde takımın başına dünyaca ünlü o ismi getirecek.
13 Mart 2019 Çarşamba 11:47
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşmasının ardından hoca arayışına başlanmıştı.
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A Milli Takım'ın başına geçen ve Beşiktaş'la sezon sonu yollarını ayıracak olan teknik direktör Şenol Güneş'in Atiker Konyaspor maçında ıslıklanması, ayrılığın fiilen olmasa da duygusal olarak gerçekleştiği anlamına geliyor.
Bunu çok iyi bilen Siyah-Beyazlı yönetim, Güneş'in yerine getireceği hocayı belirlemek için kolları şimdiden sıvadı.
Başkan Fikret Orman'ın mayıs ayındaki seçimi kazanması halinde en büyük yabancı hoca adayı ise ortaya çıktı…
PORTEKİZ BASINI YAZMIŞTI
Güneş'in haberine göre Fikret Orman'ın gelecek sezon takımın başında görmek istediği isim Jorge Jesus…