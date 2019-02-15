Beşiktaş'ın rakibi Yeni Malatyaspor! İşte Kartal'ın 11'i... - Fotomaç
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Beşiktaş'ın rakibi Yeni Malatyaspor! İşte Kartal'ın 11'i...

Bu sezon Süper Lig'de üst üste 3 maç kazanamayan siyahbeyazlılar, Malatya'yı devirerek bir ilk yaşamak istiyor. Oğuzhan dışında eksik oyuncu yok.
15 Şubat 2019 Cuma 07:41
Beşiktaş'ın rakibi Yeni Malatyaspor! İşte Kartal'ın 11'i...

Antalya ve Bursa galibiyetleriyle moral bulan ve zirveye tutunan Beşiktaş, bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

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Beşiktaş'ın rakibi Yeni Malatyaspor! İşte Kartal'ın 11'i...

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Cüneyt Çakır yönetecek. Seri galibiyet alma konusunda bu sezon çok başarısız bir görüntü çizen Beşiktaş 21'inci hafta itibariyle 3 hafta üst üste kazanamadı.

Beşiktaş'ın rakibi Yeni Malatyaspor! İşte Kartal'ın 11'i...

Siyah-beyazlı takım Antalya ve Bursa galibiyetinden sonra Malatyaspor'u da yenerse bu sezon bir ilki başaracak ve ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak. Beşiktaş'ta Oğuzhan dışında eksik yok.

Beşiktaş'ın rakibi Yeni Malatyaspor! İşte Kartal'ın 11'i...

Sezonun ilk iki haftasında Akhisar ve Erzurum'u yenen Beşiktaş 3'üncü haftada Antalyaspor'a mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ın rakibi Yeni Malatyaspor! İşte Kartal'ın 11'i...

Sonrasında inişli çıkışlı grafik çizen siyah beyazlılar 3 galibiyet serisi şansını ikinci kez 15'inci haftada yakaladı. Ankaragücü ve Galatasaray'ı yenip Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Beşiktaş bu fırsatı da değerlendirememişti.

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