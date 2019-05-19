''Beşiktaş'ın geleceğini kararttığınızın farkında mısınız?'' - Fotomaç
19 Mayıs 2019, Pazar
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''Beşiktaş'ın geleceğini kararttığınızın farkında mısınız?''

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. FOTOMAC yazarları köşelerinde karşılaşmayı yorumladı. İşte o yazılar...
19 Mayıs 2019 Pazar 07:09
''Beşiktaş'ın geleceğini kararttığınızın farkında mısınız?''

ZEKİ UZUNDURUKAN

Trabzonspor, müthiş taraftar desteğini de arkasına alarak maça Barcelona gibi başladı. İlk yarıda bordo-mavililer Barcelona; Nwakaeme de Ronaldinho gibiydi. Oyun tek kaleye döndü, Beşiktaş sadece kalesini savundu.

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''Beşiktaş'ın geleceğini kararttığınızın farkında mısınız?''

İyi de defans yaptı. İlk yarıda Güven ceza sahasında elle oynadı. Net bir penaltıydı. Fırat Aydınus penaltıyı vermedi. VAR uyudu veya görmezden geldi.

''Beşiktaş'ın geleceğini kararttığınızın farkında mısınız?''

Yazık, çok yazık! Trabzonspor o kadar baskılı bir futbol oynadı ki ilk yarıda. Bordo-mavili hücumcular final paslarında biraz dikkatli olabilselerdi ilk yarıda 3 puanı cebine koyabilirdi.

''Beşiktaş'ın geleceğini kararttığınızın farkında mısınız?''

Ünal Karaman'ın öğrencileri önde bastı, etkili paslarla Beşiktaşlı oyuncuların adeta başını döndürdü.

''Beşiktaş'ın geleceğini kararttığınızın farkında mısınız?''

Orta saha hakimiyeti tamamen Trabzonspor'un egemenliğindeydi. Karius, Nwakaeme'nin bir bazukasını aynı güzellikte çıkardı. Maç boyunca etkili kurtarışlar yaptı Karius. Burak'ın şutunda da Uğurcan çok başarılıydı.

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