Beşiktaşın geleceğini 5 isim belirleyecek!

Ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın yollarını arıyan Beşiktaş reçetesini hazırladı. Satışına karar verilen 5 yıldızın bonservislerine güvenen siyah beyazlı kulüp devre arasında mali olarak nefes almayı planlıyor.
11 Aralık 2018 Salı, 12:48:37
Güncelleme: 12:51:13
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Belirlenen yol haritasıyla kasaya para girişi sağlamayı planlayan Beşiktaş, maaş yükünü de azaltacak.
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Sabah'ta yer alan habere göre siyah beyazlı yönetimin satışa çıkarmaya hazırladığı 5 isim şöyle;
TOLGAY ARSLAN: Başakşehir maçının ardından kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki oyuncu için Alman ekipleri devrede. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Tolgay yılık 2.5 milyon Euro kazanıyor.
RYAN BABEL: Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı, Beşiktaş'tan 3 yıllık sözleşme ile birlikte 3.2 milyon Euro maaş talep ediyor. Menajeri Fiorentina ile temasta.
VAGNER LOVE: Yönetim, Brezilyalı için 1.5 milyon Euro civarında bonservis bekliyor. Ayrıca Love'ın 2 milyon Euro olan maaşı da bütçe için önemli artı olacak.
CYLE LARİN: 1.8 milyon Euro bonservisle takıma katılan, 1.6 milyon Euro maaşlı Kanadalı santrfor, satılamadığı takdirde kiralık olarak elden çıkarılacak.
PEPE: Yönetim Pepe'nin 6 ayda alacağı 2.5 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak ve sezon sonu sözleşmesi biteceği için gelecek bonservisle kâra geçmek istiyor