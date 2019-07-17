Beşiktaş transfere hızlı girdi! Fenerbahçe... Son dakika haberleri

Transferin suskun ekibi olan Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferde atağa kalktı. Geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamıştı. Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:11 Güncelleme: 17.07.2019 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





