Beşiktaş transfere hızlı girdi! Fenerbahçe... Son dakika haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Beşiktaş transfere hızlı girdi! Fenerbahçe... Son dakika haberleri

Beşiktaş transfere hızlı girdi! Fenerbahçe... Son dakika haberleri

Transferin suskun ekibi olan Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferde atağa kalktı. Geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamıştı. Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:11 Güncelleme: 17.07.2019 12:33
Beşiktaş transfere hızlı girdi! Fenerbahçe... Son dakika haberleri

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferdeki suskunluğunu bozdu.

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Beşiktaş transfere hızlı girdi! Fenerbahçe... Son dakika haberleri

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş transfere hızlı girdi! Fenerbahçe... Son dakika haberleri

Transferde somut adımlar atmaya başlayan Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için geri sayıma geçti.


Beşiktaş transfere hızlı girdi! Fenerbahçe... Son dakika haberleri

Avcı'nın Isimat-Mirin ve Enzo Roco'nun performansından memnun olmaması sebebiyle Vida'nın yanına alternatif arayışlarını sürdüren Kara Kartal, Boyd'un ardından bir transferi daha bitirdi.

Beşiktaş transfere hızlı girdi! Fenerbahçe... Son dakika haberleri

Siyah beyazlılar, Serie A ekibi Fiorentına'da forma giyen Vitor Hugo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

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