Beşiktaş Tolgay Arslanın yerine Joao Marioyu alıyor! - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Beşiktaş Tolgay Arslan'ın yerine Joao Mario'yu alıyor!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş tarafından gözden çıkartılan ve tecrübeli hoca ile sözleşme uzatma görüşmelerine başlanması sonrasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Tolgay Arslan'ın yerine Inter'den Portekizli Joao Mario'nun alınması gündeme geldi.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 20:07:45 Güncelleme: 20:13:25
Beşiktaş Tolgay Arslanın yerine Joao Marioyu alıyor!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Yeni transferler, gidecek oyunculara bağlı" demişti. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Tolgay'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşın siyah beyazlı yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi.

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Beşiktaş Tolgay Arslanın yerine Joao Marioyu alıyor!

Tolgay'la Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor fakat siyah beyazlı ekip şu ana kadar gelen teklifleri beğenmedi.

Beşiktaş Tolgay Arslanın yerine Joao Marioyu alıyor!

İtalya'da transfer görüşmelerini sürdüren Fikret Orman'a sürpriz bir isim önerildi.

Beşiktaş Tolgay Arslanın yerine Joao Marioyu alıyor!

Milliyet'in haberine göre; Inter'de bu sezon forma şansı bulamayan Portekizli yıldız Joao Mario, Fikret Orman'a önerildi.

Beşiktaş Tolgay Arslanın yerine Joao Marioyu alıyor!

Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılması durumunda 25 yaşındaki oyuncuyu alacak.

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