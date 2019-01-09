Beşiktaş Tolgay Arslanın yerine Joao Marioyu alıyor!

Beşiktaş Tolgay Arslan'ın yerine Joao Mario'yu alıyor!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş tarafından gözden çıkartılan ve tecrübeli hoca ile sözleşme uzatma görüşmelerine başlanması sonrasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Tolgay Arslan'ın yerine Inter'den Portekizli Joao Mario'nun alınması gündeme geldi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Yeni transferler, gidecek oyunculara bağlı" demişti. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Tolgay'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşın siyah beyazlı yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi.
Milliyet'in haberine göre; Inter'de bu sezon forma şansı bulamayan Portekizli yıldız Joao Mario, Fikret Orman'a önerildi.