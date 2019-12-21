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Beşiktaş, süper yeteneği elinden kaçırmış! Gizli operasyon ifşa oldu...
Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Güney Amerika'dan üst üste transfer haberleri geliyor... Daha önce Botafogo'lu Joao Paulo için resmi girişimlerde bulunduğu kaydedilen Kara Kartal'ın diğer hedefinin Meksikalı genç yetenek olduğu ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ın Meksika operasyonunun detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
21 Aralık 2019 Cumartesi 15:47
Güncelleme: 21.12.2019 16:05
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Beşiktaş, ara transfer için rotayı Güney Amerika'ya çevirdi...
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Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Erdal Torunoğulları ve teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde operasyonu sürdüren Kara Kartal'ın daha önce adı anılmadığı bir isme teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Ara transfer sezonunda bir çok isimle yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, aynı zamanda yeni yıldızları da kadrosuna katmaya hazırlanıyor...
Özellikle orta saha ve savunma hattına yoğunlaşan Beşiktaşlı kurmaylar, şampiyonluğu getirecek isimlere imza attırmak istiyor.
Maliyeti düşük veya bonservissiz isimlere yoğunlaşan Kara Kartal, oldukça gizli bir operasyon yürütüyor...