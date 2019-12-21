Beşiktaş, süper yeteneği elinden kaçırmış! Gizli operasyon ifşa oldu...

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Güney Amerika'dan üst üste transfer haberleri geliyor... Daha önce Botafogo'lu Joao Paulo için resmi girişimlerde bulunduğu kaydedilen Kara Kartal'ın diğer hedefinin Meksikalı genç yetenek olduğu ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ın Meksika operasyonunun detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

21 Aralık 2019 Cumartesi 15:47 Güncelleme: 21.12.2019 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





