Beşiktaş şampiyon kadroyu geri topluyor! Eski yıldızlar Kartal'a

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, takımın Avusturya kampındaki performansından memnun kalmadı. Takımdaki eksikleri yönetime bildiren Avcı, transfer için yönetimden söz aldı. Buna göre harekete geçen Fikret Orman ve kurmayları eski yıldızlarını takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte dev transfer harekatının detayları... Beşiktaş son dakika haberleri...

5 Ağustos 2019 Pazartesi 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





