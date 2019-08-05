HaberlerGaleriBeşiktaş şampiyon kadroyu geri topluyor! Eski yıldızlar Kartal'a
Beşiktaş şampiyon kadroyu geri topluyor! Eski yıldızlar Kartal'a
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, takımın Avusturya kampındaki performansından memnun kalmadı. Takımdaki eksikleri yönetime bildiren Avcı, transfer için yönetimden söz aldı. Buna göre harekete geçen Fikret Orman ve kurmayları eski yıldızlarını takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte dev transfer harekatının detayları... Beşiktaş son dakika haberleri...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 07:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ta transfer operasyonu start alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi yaşanan 8 sakatlık teknik ekibi endişeye soktu.
Hali hazırda takviyeye ihtiyaçları olduğunu düşünen Abdullah Avcı talihsiz sakatlıklardan sonra yönetime raporunu sundu.
Buna göre siyah-beyazlı kurmaylar 2 sezon üst üste şampiyon olan kadronun mimarlarından olan 2 yıldız için harekete geçti.
İşte dev transfer harekatının detayları...
CENK YUVAYA DÖNÜYOR Beşiktaş'ındevre arasından beri gündeminden düşmeyen eski golcüsü Cenk Tosun'un transferi için neredeyse tüm şartlar oluştu.