Beşiktaş şampiyon kadroyu geri topluyor! Eski yıldızlar Kartal'a - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Beşiktaş şampiyon kadroyu geri topluyor! Eski yıldızlar Kartal'a

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, takımın Avusturya kampındaki performansından memnun kalmadı. Takımdaki eksikleri yönetime bildiren Avcı, transfer için yönetimden söz aldı. Buna göre harekete geçen Fikret Orman ve kurmayları eski yıldızlarını takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte dev transfer harekatının detayları... Beşiktaş son dakika haberleri...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 07:58
Beşiktaş şampiyon kadroyu geri topluyor! Eski yıldızlar Kartal'a

Beşiktaş'ta transfer operasyonu start alıyor.

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Beşiktaş şampiyon kadroyu geri topluyor! Eski yıldızlar Kartal'a

Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi yaşanan 8 sakatlık teknik ekibi endişeye soktu.

Beşiktaş şampiyon kadroyu geri topluyor! Eski yıldızlar Kartal'a

Hali hazırda takviyeye ihtiyaçları olduğunu düşünen Abdullah Avcı talihsiz sakatlıklardan sonra yönetime raporunu sundu.

Beşiktaş şampiyon kadroyu geri topluyor! Eski yıldızlar Kartal'a

Buna göre siyah-beyazlı kurmaylar 2 sezon üst üste şampiyon olan kadronun mimarlarından olan 2 yıldız için harekete geçti.

İşte dev transfer harekatının detayları...

Beşiktaş şampiyon kadroyu geri topluyor! Eski yıldızlar Kartal'a

CENK YUVAYA DÖNÜYOR
Beşiktaş'ın devre arasından beri gündeminden düşmeyen eski golcüsü Cenk Tosun'un transferi için neredeyse tüm şartlar oluştu.

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