Beşiktaş-Kayserispor maçının Türk basınında yankıları!

METİN TEKİN - SABAH



Beşiktaş'in yedinci haftadaki oyununda diğer haftalara göre en büyük fark bana göre belki de düzelen zeminle başlayan savunmadan oyun kurulumunda "Bu işi pasla yapacağız" diyen anlayışıydı. Büyük ihtimalle Şenol Güneş'in Pepe ve Vida'ya, "Uzun vurmuyoruz, Atiba'yla oynuyoruz ve hücum işini de yüksek toplarla değil, yerden oynayarak yapalım" kararlılığıydı. Hem birlikte kaleye gidebildiler böylece hem de kaptırdıklarında kompakt olmanın avantajıyla topu tekrar geri kazandılar. En çok ihtiyacı olan oyuncu golü attı, yani Vagner Love. Hafif bir Gerd Müller golü diyebiliriz, şans da yanındaydı. Quaresma'nın performansı açısından ise evet, birlikte oyundan zaman zaman uzaklaşıp bireyselliği öne çıkarabiliyor ama hâlâ oyunu çözmede önemli bir unsur. Yine de bence artık frikikler Adem Ljajic de geldikten sonra sahibini bulmalı. Bu da yavaş yavaş olacaktır sanırım.

