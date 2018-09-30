Beşiktaş-Kayserispor maçının Türk basınında yankıları!
TURGAY DEMİR - FOTOMAÇ
Vida, Bilal'e karşı ağır, Medel de Umut'a karşı boydan kısa kalırdı, Şenol hoca bu nedenle ikisinin yerini değiştirdi. İyi de oldu. Bilal gerçekten ele avuca sığmaz bir çocuk, durdurmak zor, yine sahanın iyilerindendi.
Beşiktaş ilk yarıda oyunu istediği gibi kontrol ederken Kayseri evinde (!) bekledi.
10 kişilik savunma karşısında Adem Ljajic sıkıştı ve istediği topları alamadı. Zaman zaman arkadan gelen Oğuzhan iyi şeyler yaptı ve haftalar sonra yüreklere su serpti.
Larin'den bir golcü üretmenin imkansız olduğu gerçeğiyle yüzleşen Şenol hoca Wagner Love'ın muhteşem kariyerine güvendi ve yanılmadı. Love tüm özgüvensizliğine rağmen ilk golü atıp perdeyi açtı..
ERMAN TOROĞLU - FOTOMAÇ
İki takım arasında büyük fark var. İlk yarı Beşiktaş, en az yarım saat tam pres uyguladı. Kayseri bu presi kıramadı. Medel ve Atiba'nın oynaması, Oğuzhan'la Tolgay'dan birinin oynaması Beşiktaş'ın pres üstünlüğünü artırdı.
Dün gece Beşiktaş'ta istenileni veremeyen bir oyuncu vardı o da Babel... Aslında Quaresma hiç rakibe pres yapmadan tamamen gücünü hücumda kullanınca çok etkili oldu. Ama aynı şeyleri Babel için söyleyemiyoruz.
Bu kadar rahat oynarken ve bu kadar hücum gücü yüksek Babel'in neden etkisiz olduğunu anlamak mümkün değildi. Çok net bir şekilde Beşiktaş, Babel yüzünden 90 dakika eksik oynadı..
ERTEM ŞENER - FOTOMAÇ
Atiba'nın dönmesiyle Beşiktaş yeniden doğdu.
Sanki sezon yeni başladı.
Futbolun yaşla değil, başla, yürekle oynandığının dersini veriyor Atiba.
Emre Belözoğlu da öyle değil mi?
Yaş 35, 36, 37 önemli değil.
Yüreği genç olan, amatör ruhla top peşinde koşan, her maçı final havasına sokan futbolcu, gerçek profesyoneldir. Atiba için yazılacak o kadar çok şey var ki...
Onsuz olmaz. Napıp yapıp Beşiktaş yönetiminin bir Atiba daha bulması şart gelecek sezonlar için.
Hatta defansa, forvete de birer Atiba bulunmalı..
SİNAN VARDAR - FOTOMAÇ
Kaç gündür geldi gelecek denen kasırga dün akşam Beşiktaş'ın futboluyla geldi.
Tabii ki şaka bir yana Allah tüm insanları doğal afetlerden korusun ama Beşiktaş dün nefis futboluyla kasırga gücüyle esti.
Kaç maçtır ilk 45 dakikalarda durgun bir görüntü çizen Siyah- Beyazlı takımın, Kayserispor karşısında güzel futbolunu 90 dakikaya yayması önemliydi. Siyah beyazlı futbolcuların kazanma isteği beni ve takıma gönül verenleri umutlandırdı.
Beşiktaş takımında dün Quaresma orkestra şefi gibiydi. Ljajic takıma uyum sağladığını nefis paslarıyla gösterirken Atiba bu takımın olmazsa olmazı olduğunu gösterdi.
Ama Atiba hücuma daha çok hücuma katılması gerekir. Özellikle bu tür maçlarda Beşiktaş'ın Pepe ve Atiba gibi sürpriz golcülere ihtiyacı oluyor..
METİN TEKİN - SABAH
Beşiktaş'in yedinci haftadaki oyununda diğer haftalara göre en büyük fark bana göre belki de düzelen zeminle başlayan savunmadan oyun kurulumunda "Bu işi pasla yapacağız" diyen anlayışıydı. Büyük ihtimalle Şenol Güneş'in Pepe ve Vida'ya, "Uzun vurmuyoruz, Atiba'yla oynuyoruz ve hücum işini de yüksek toplarla değil, yerden oynayarak yapalım" kararlılığıydı. Hem birlikte kaleye gidebildiler böylece hem de kaptırdıklarında kompakt olmanın avantajıyla topu tekrar geri kazandılar. En çok ihtiyacı olan oyuncu golü attı, yani Vagner Love. Hafif bir Gerd Müller golü diyebiliriz, şans da yanındaydı. Quaresma'nın performansı açısından ise evet, birlikte oyundan zaman zaman uzaklaşıp bireyselliği öne çıkarabiliyor ama hâlâ oyunu çözmede önemli bir unsur. Yine de bence artık frikikler Adem Ljajic de geldikten sonra sahibini bulmalı. Bu da yavaş yavaş olacaktır sanırım.