Galeri Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray derbisi iptal mi olacak? BJK-GS maçı oynanacak mı? İşte son dakika bilgileri...

Beşiktaş-Galatasaray derbisi iptal mi olacak? BJK-GS maçı oynanacak mı? İşte son dakika bilgileri...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 19. haftasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan iki ekipte mutlak 3 puan isterken, İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası 'derbi iptal olur mu?' sorusunu akıllara getirdi. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbisi kötü hava koşulları nedeniyle iptal olur mu? Maç saatinde hava koşulları nasıl olacak? TFF Futbol Müsabaka Talimatı ne diyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...