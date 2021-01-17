Galeri Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray derbisi iptal mi olacak? BJK-GS maçı oynanacak mı? İşte son dakika bilgileri...

Beşiktaş-Galatasaray derbisi iptal mi olacak? BJK-GS maçı oynanacak mı? İşte son dakika bilgileri...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 19. haftasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan iki ekipte mutlak 3 puan isterken, İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası 'derbi iptal olur mu?' sorusunu akıllara getirdi. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbisi kötü hava koşulları nedeniyle iptal olur mu? Maç saatinde hava koşulları nasıl olacak? TFF Futbol Müsabaka Talimatı ne diyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Beşiktaş-Galatasaray derbisi iptal mi olacak? BJK-GS maçı oynanacak mı? İşte son dakika bilgileri...

Beşiktaş-Galatasaray derbisi iptal mi olacak? BJK-GS maçı oynanacak mı? İşte son dakika bilgileri...

Süper Lig'de 2021 yılının ilk derbisi bugün Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi iptal mi olacak? BJK-GS maçı oynanacak mı? İşte son dakika bilgileri...

Vodafone Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Beşiktaş-Galatasaray derbisi iptal mi olacak? BJK-GS maçı oynanacak mı? İşte son dakika bilgileri...

Ligin geri kalan bölümünde 17'şer maç oynayan iki takımdan Beşiktaş 35 puan ve averaj farkıyla lider, G.Saray 33 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi iptal mi olacak? BJK-GS maçı oynanacak mı? İşte son dakika bilgileri...

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan Welinton forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise sakatlıkları bulunan Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan Omar oynamayacak. Sarı kırmızılılarda sakatlığı geçen Feghouli görev verildiği taktirde oynaması bekleniyor.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi iptal mi olacak? BJK-GS maçı oynanacak mı? İşte son dakika bilgileri...

Öte yandan yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan kış koşulları dün oynanan Sivasspor-Başakşehir mücadelesinde etkisini göstermiş, oyuncular oldukça zor bir 90 dakika geçirmişti.

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