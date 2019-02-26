Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler... - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Haberler
Galeri
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...
Fenerbahçe'nin 3-0'dan 3-3'ü yakaladığı tarihi derbi, Avrupa basınında da geniş yer buldu.
Süper Lig'in 23. hafatsında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nefesleri kesti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçta galip gelemedi.
Sarı-Lacivertliler ikinci yarıda harika bir geri dönüşe imza atarak imkansızı başarmaya çok yaklaştı.
3-3 sona eren derbi akıllara ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını getirdi.
Fenerbahçe o maçta da 2-0 geriye düşmüş ancak 2-2'den sonra galibiyeti kaçıran taraf olmuştu.