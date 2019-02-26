Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler... - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Haberler Galeri Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

Fenerbahçe'nin 3-0'dan 3-3'ü yakaladığı tarihi derbi, Avrupa basınında da geniş yer buldu.
26 Şubat 2019 Salı 10:10
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

Süper Lig'in 23. hafatsında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nefesleri kesti.

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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

Beşiktaş ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçta galip gelemedi.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

Sarı-Lacivertliler ikinci yarıda harika bir geri dönüşe imza atarak imkansızı başarmaya çok yaklaştı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

3-3 sona eren derbi akıllara ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını getirdi.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

Fenerbahçe o maçta da 2-0 geriye düşmüş ancak 2-2'den sonra galibiyeti kaçıran taraf olmuştu.

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