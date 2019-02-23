Beşiktaş Divan Kurulu karıştı! "Başkanlığa adayım, hodri meydan" dedi...

Divan kurulu üyelerinden Zafer Çetintaş'ın, "Bizi tahrik ediyorsun." sözlerine oldukça sinirlenen Orman, "Ben konuşurken laf atma bana. Ne söyleyeceğime sen mi karar vereceksin? Sen kimsin de ben seni tahrik edeceğim. Burada kulübün başkanı konuşuyor. Benim karşımda 2012'de adaydınız. 19 kişi, 152 oy aldınız. Benim karşıma ciddi aday çıkartın." karşılığını verdi.