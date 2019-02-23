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Beşiktaş Divan Kurulu karıştı! "Başkanlığa adayım, hodri meydan" dedi...
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında flaş gelişmeler yaşandı.
23 Şubat 2019 Cumartesi 15:09
Güncelleme: 23.02.2019 15:13
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunduğu anlarda bir divan kurulu üyesi ile gerginlik yaşadı. Diğer yandan "Hodri meydan, başkanlığa adayım" diyen bir isim de çıktı. İşte gelişmeler...
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Divan kurulu üyelerinden Zafer Çetintaş'ın, "Bizi tahrik ediyorsun." sözlerine oldukça sinirlenen Orman, "Ben konuşurken laf atma bana. Ne söyleyeceğime sen mi karar vereceksin? Sen kimsin de ben seni tahrik edeceğim. Burada kulübün başkanı konuşuyor. Benim karşımda 2012'de adaydınız. 19 kişi, 152 oy aldınız. Benim karşıma ciddi aday çıkartın." karşılığını verdi.
Ardından Orman konuşmalarını devam etti ve Beşiktaş'ın son durumuna dair açıklamalarını sürdürdü.
Başkan Orman'ın , 2012 yılında zor bir dönemde göreve geldiklerini ve yaptıkları çalışmalarla kulübü yukarı taşıdıklarını dile getirdi.
Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacak isimlerin, projelerini anlatmasını istediğini dile getiren Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: