Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler

Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar sonrası 12 Haziran tarihinde tekrar başlayacak olan Süper Lig'de tüm kulüpler çalışmalarına hız verdi. Bu ekiplerden Beşiktaş'ta çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İşte antrenmandan kareler...