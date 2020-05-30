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Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler
Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar sonrası 12 Haziran tarihinde tekrar başlayacak olan Süper Lig'de tüm kulüpler çalışmalarına hız verdi. Bu ekiplerden Beşiktaş'ta çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İşte antrenmandan kareler...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:41
Güncelleme: 30.05.2020 14:21
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Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta bugün basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saat sürdü.
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Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.
Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçları ile sona erdi.
Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, hazırlıklarına 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.