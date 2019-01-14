Beşiktaş Babelin yerine Kopenhagdan Viktor Fischer istiyor

Beşiktaş Babel'in yerine Kopenhag'dan Viktor Fischer istiyor
Siyah-beyazlıların Kopenhag'da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeri Sören Lerby ile görüştüğü ortaya çıktı. Lerby'den oyuncunun maliyeti, istekleri üzerine bilgi alan yöneticilerin Viktor Fischer'in 'tamam' demesi halinde kiralama teklifi yapacağı bildirildi.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 00:34:16
Güncelleme: 07:54:57
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Ryan Babel'le yollarını ayıran Beşiktaş acele bir şekilde alternatif isimlere yönelmeye başladı.
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Gelen haberlere göre siyahbeyazlı kulübün radarına giren ilk ismin ise Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen Viktor Fischer olduğu öğrenildi.
Hatta yönetimin temaslara bile başlayıp 24 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Sören Lerby ile masaya oturduğu bildirildi.
Beşiktaş'ın bu görüşmede oyuncunun istekleri ve maliyeti ile ilgili bilgi aldığı kaydedilirken, Fischer cephesinin birkaç gün içinde dönüş yapacağı ifade edildi.
22 MAÇTA 9 GOL, 1 ASİST
Yönetimin, 1.81 boyundaki oyuncudan olumlu yanıt alması durumunda da hemen Kopenhag ile pazarlıklara başlayıp satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı dile getirildi