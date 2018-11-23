Beşiktaş, Babel için FIFAya başvuracak - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Beşiktaş, Babel için FIFA'ya başvuracak

    Beşiktaş yönetimi, milli maçta sakatlanan Babel için vakit kaybetmeden harekete geçti.
    23 Kasım 2018 Cuma, 01:02:38 Güncelleme: 07:58:45
    Beşiktaş, Babel için FIFAya başvuracak

    Siyah beyazlı yönetim, Hollandalı yıldız Ryan Babel'le ilgili FIFA'ya müracaat etme kararı aldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş, Babel için FIFAya başvuracak

    Beşiktaşlı yetkililerin, Almanya ile oynanan maçta sakatlanan ve 2-3 hafta aralığında forma giyemeyecek olan tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili olarak; milli maçlarda sakatlanan oyuncular için ödeme yapan FIFA'ya başvuracak.

    Beşiktaş, Babel için FIFAya başvuracak

    Beşiktaş, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak Babel'in bu süreçteki maaşını FIFA'dan gelecek parayla ödemeyi planlıyor.

    Beşiktaş, Babel için FIFAya başvuracak

    Siyah beyazlı ekibin başvuru sonrası FIFA'dan 150 bin euro civarında bir para alması bekleniyor.

    Beşiktaş, Babel için FIFAya başvuracak

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    Öte yandan, Beşiktaş sağlık heyeti, sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen Babel'i en kısa sürede takıma kazandırmayı hedefliyor.

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