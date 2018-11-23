Beşiktaş, Babel için FIFAya başvuracak

Beşiktaş yönetimi, milli maçta sakatlanan Babel için vakit kaybetmeden harekete geçti.
23 Kasım 2018 Cuma, 01:02:38
Güncelleme: 07:58:45
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Siyah beyazlı yönetim, Hollandalı yıldız Ryan Babel'le ilgili FIFA'ya müracaat etme kararı aldı.
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Beşiktaşlı yetkililerin, Almanya ile oynanan maçta sakatlanan ve 2-3 hafta aralığında forma giyemeyecek olan tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili olarak; milli maçlarda sakatlanan oyuncular için ödeme yapan FIFA'ya başvuracak.
Beşiktaş, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak Babel'in bu süreçteki maaşını FIFA'dan gelecek parayla ödemeyi planlıyor.
Siyah beyazlı ekibin başvuru sonrası FIFA'dan 150 bin euro civarında bir para alması bekleniyor.
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Öte yandan, Beşiktaş sağlık heyeti, sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen Babel'i en kısa sürede takıma kazandırmayı hedefliyor.