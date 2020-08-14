Bernard Mensah pazarlığı 8 saat sürdü! İşte görüşmenin detayları

Görüşmede Mensah için öncelikle kiralama formülü üzerinde duruldu. Ancak, Beşiktaş'ın sunduğu para artı oyuncu teklifi yeterli bulunmadı. Satın alma opsiyonu için teklif edilen rakam da sarı-kırmızılı yönetimi tarafından kabul görmedi.