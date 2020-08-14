Bernard Mensah pazarlığı 8 saat sürdü! İşte görüşmenin detayları - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Bernard Mensah pazarlığı 8 saat sürdü! İşte görüşmenin detayları

Beşiktaş ve Galatasaray, Kayserispor forması giyen Ganalı futbolcu Bernard Mensah transferi için yarışıyor. Ezeli rakibinden erken davranıp görüşmelere başlayan siyah-beyazlıların, Kayserispor'la pazarlığı 8 saat sürdü. İşte transfer görüşmesinin ayrıntıları... | Son dakika transfer haberleri

14 Ağustos 2020 Cuma 08:08 Güncelleme: 14.08.2020 08:08
Bernard Mensah pazarlığı 8 saat sürdü! İşte görüşmenin detayları

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah için Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisi sürerken, ilk atak siyah-beyazlılardan geldi.

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Bernard Mensah pazarlığı 8 saat sürdü! İşte görüşmenin detayları

Sabah'ta yer alan habere göre çarşamba günü İstanbul'da Kayserispor ve Beşiktaşlı yöneticiler Mensah için masaya oturdu. Gündüz başlayan pazarlık, tam 8 saat sürdü ve gece yarısında sona erdi.

Bernard Mensah pazarlığı 8 saat sürdü! İşte görüşmenin detayları

Görüşmede Mensah için öncelikle kiralama formülü üzerinde duruldu. Ancak, Beşiktaş'ın sunduğu para artı oyuncu teklifi yeterli bulunmadı. Satın alma opsiyonu için teklif edilen rakam da sarı-kırmızılı yönetimi tarafından kabul görmedi.

Bernard Mensah pazarlığı 8 saat sürdü! İşte görüşmenin detayları

Kayserispor, Mensah'ı Beşiktaş'a kiralık göndermeye sıcak zira siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları halinde oyucunun da değerini arttıracağını düşünüyorlar.

Bernard Mensah pazarlığı 8 saat sürdü! İşte görüşmenin detayları

Sarı-kırmızılılar ilk gün görüşmelerde, Beşiktaş'a, "Mensah'ı bu rakamlara vermeyiz, oyuncu ödemeleriyle ilgili problemimiz yok, gerekirse bizde oynamaya devam eder" dediler.

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