Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Avusturya ekibi Lask Linz'e 2-1 mağlup olmasına rağmen turu geçen taraf oldu.

72. dakikada Cyle Larin'in yerine oyuna dahil olan Alvaro Negredo, 90. dakikada güzel bir gole imza attı ve Kara Kartal'ı play-off turuna taşıdı.