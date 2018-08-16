Alvaro Negredo golü attı oyundan atıldı! Sosyal medyayı salladı! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Alvaro Negredo golü attı oyundan atıldı! Sosyal medyayı salladı!
16 Ağustos 2018 Perşembe, 23:35:01
Güncelleme: 23:37:18
Alvaro Negredo golü attı oyundan atıldı! Sosyal medyayı salladı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Avusturya ekibi Lask Linz'e 2-1 mağlup olmasına rağmen turu geçen taraf oldu.
72. dakikada Cyle Larin'in yerine oyuna dahil olan Alvaro Negredo, 90. dakikada güzel bir gole imza attı ve Kara Kartal'ı play-off turuna taşıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alvaro Negredo golü attı oyundan atıldı! Sosyal medyayı salladı!
Negredo, 85. dakikada bir pozisyon sonrası sarı kart gördü, 90. dakikada attığı golün ardından sevincini formasını çıkartarak kutlaması ona pahalıya patladı.
İspanyol golcü ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Negredo, play-off turunda karşılaşacakları Sırbistan ekibi Partizan'la oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.
Alvaro Negredo golü attı oyundan atıldı! Sosyal medyayı salladı!
Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Negredo'yu TT'ye taşıdı. İşte o yorumlar:
-Negredo son 5 dakikaya 2 sarı kart 1 kırmızı kart 1 gol sığdırdı hepimizi yıllarca sürecek bir ayıptan kurtardı
Alvaro Negredo golü attı oyundan atıldı! Sosyal medyayı salladı!
-Negredo maçı trolleyip gitti!
Alvaro Negredo golü attı oyundan atıldı! Sosyal medyayı salladı!
-Negredo golden sonra formasını çıkarıyor oğuzhan uyarıyor oyuncular etrafını sarıp formayı giydirmeye çalışıyorlar yine de hakemden kaçmıyor muazzam olay hdjshshdd