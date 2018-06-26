Aboubakar Beşiktaş'a dönüyor
İspanyol forvet Alvaro Negredo'dan beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş bir süredir eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın transferi konusunda Porto ile görüşmelerini sürdürüyordu. Yayıncı kuruluş beIN Sports siyah-beyazlıların Aboubakar'ın 1 yıllığına kiralanması konusunda Porto ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
CENK TOSUN ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Bu haberin ardından Everton'lı Cenk Tosun Instagram hesabından Aboubakar'la bir fotoğrafını baylaşıp "Hayırlı olsun şampiyon Beşiktaş" yazdı. Cenk Tosun daha sonra daha sonra hayırlı olsun kısmını silerek, "#vincentaboubakar #şampiyonBjk#hadiinşallah" etiketleriyle fotoğrafı paylaştı.
Bu arada Aboubakar için Fransa'nın Marsilya kulübü'nün de devreye girdiği, Fransız basınında çıkan haberlerde serbest kalma bedeli 50 milyon euro olan yıldız golcü için Marsilya'nın 30 milyon euro'luk teklif sunduğu belirtildi. Beşiktaş ise Kamerinlu yıldızın kiralanması için Portekiz ekibini ikna etmeye uğraşıyor.
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