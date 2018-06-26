Aboubakar Beşiktaş'a dönüyor

Bu bölge için birçok adayla temasa geçen yetkililer, eski golcüleri Aboubakar için nabız yoklamaya da devam ediyor. Beşiktaş'ın kurmayları bir sezon önce siyah- beyazlı formayı giyen ve şampiyonlukta önemli rol üstlenen Senegalli için Porto'ya ikinci kez teklif sundu.



