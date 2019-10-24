Abdullah Avcı'dan derbi sözleri! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Abdullah Avcı'dan derbi sözleri!

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Braga ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi'nde 3 maç sonunda puanla tanışamadı. Maç sonunda Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı maçla ilgili değerlendirmeler yaparken istifa sorusuna cevap verdi ve hafta sonundaki Galatasaray maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
24 Ekim 2019 Perşembe 23:02 Güncelleme: 24.10.2019 23:02
Abdullah Avcı'dan derbi sözleri!

Abdullah Avcı: "2. yarı oyun başlangıcında rakip daha iyiydi, sonra coşkulu şekilde oyuna girmeye ve etkili olmaya çalıştık.

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Abdullah Avcı'dan derbi sözleri!

Sonrasında golü bulduk, hemen iki dakika sonra penaltıyı bulduk ama kaçırdık. Yarın olsa yine Ljajic'e attırırım çünkü en önemli ayaklarımızdan biri.

Abdullah Avcı'dan derbi sözleri!

Geçiş takımına karşı geniş alanların verilmesi ve yediğimiz gol... Sonra da oyunu çevirme durumumuz olmadı.

Abdullah Avcı'dan derbi sözleri!

Elimizdeki mevcut Beşiktaş takımının forması, oyuncusu her zaman değerlidir ancak mevcut kadroyla bunu yapabildik.

Abdullah Avcı'dan derbi sözleri!

Oğuzhan'ın 60 dakika oynaması lazımdı. Necip'i bu kadar kullanabildik. Sol beki sağ bek yaptık.

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