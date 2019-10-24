Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Braga ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi'nde 3 maç sonunda puanla tanışamadı. Maç sonunda Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı maçla ilgili değerlendirmeler yaparken istifa sorusuna cevap verdi ve hafta sonundaki Galatasaray maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
24 Ekim 2019 Perşembe 23:02
Güncelleme: 24.10.2019 23:02
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Abdullah Avcı: "2. yarı oyun başlangıcında rakip daha iyiydi, sonra coşkulu şekilde oyuna girmeye ve etkili olmaya çalıştık.
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Sonrasında golü bulduk, hemen iki dakika sonra penaltıyı bulduk ama kaçırdık. Yarın olsa yine Ljajic'e attırırım çünkü en önemli ayaklarımızdan biri.
Geçiş takımına karşı geniş alanların verilmesi ve yediğimiz gol... Sonra da oyunu çevirme durumumuz olmadı.
Elimizdeki mevcut Beşiktaş takımının forması, oyuncusu her zaman değerlidir ancak mevcut kadroyla bunu yapabildik.
Oğuzhan'ın 60 dakika oynaması lazımdı. Necip'i bu kadar kullanabildik. Sol beki sağ bek yaptık.