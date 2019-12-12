Anadolu Efes yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Obradovic isyanı! 'Yüzün varsa...' - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Anadolu Efes yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Obradovic isyanı! "Yüzün varsa..."

Anadolu Efes yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Obradovic isyanı! "Yüzün varsa..."

Turkish Airlines Euroleague 13. hafta maçı Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda lider Anadolu Efes'i konuk etti. THY Euroleague'de Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes'te Krunoslav Simon 22, Shane Larkin 20, Sertaç Şanlı 15 sayıyla oynarken, Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams 16, Nando de Colo 13 sayı üretti. Karşılaşmanın ardından ise Obradovic isyanı başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar Anadolu Efes yenilgisi sonrası flaş paylaşımlarda bulundu.
12 Aralık 2019 Perşembe 23:31
Anadolu Efes yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Obradovic isyanı! Yüzün varsa...

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup etti. Üst üste 7. galibiyetini alan lacivert beyazlılar bu sonuçla liderlik koltuğundaki yerini korumuş oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Anadolu Efes yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Obradovic isyanı! Yüzün varsa...

3 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı lacivertliler ise 13. maçta 8. yenilgisini tattı.

Anadolu Efes yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Obradovic isyanı! Yüzün varsa...

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 4 dakika 7-7 beraberlikle geçildi. Anadolu Efes'in pota altında gösterdiği etkili oyuna, De Colo'nun savunma ve hücumdaki performansıyla cevap veren sarı-lacivertliler ilk çeyreği 22-20 önde kapattı.

Anadolu Efes yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Obradovic isyanı! Yüzün varsa...

İkinci çeyrekte de boyalı alanı kullanmaya devam eden Anadolu Efes, 14. dakikayı 28-26 üstünlükle geçti.

Anadolu Efes yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Obradovic isyanı! Yüzün varsa...

Rakip takıma tam saha pres uygulayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada üstünlüğü tekrar ele geçirdi: 30-28. İlk yarı 38-38'lik beraberlikle sona erdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN