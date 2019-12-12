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Anadolu Efes yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Obradovic isyanı! "Yüzün varsa..."
Turkish Airlines Euroleague 13. hafta maçı Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda lider Anadolu Efes'i konuk etti. THY Euroleague'de Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes'te Krunoslav Simon 22, Shane Larkin 20, Sertaç Şanlı 15 sayıyla oynarken, Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams 16, Nando de Colo 13 sayı üretti. Karşılaşmanın ardından ise Obradovic isyanı başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar Anadolu Efes yenilgisi sonrası flaş paylaşımlarda bulundu.
12 Aralık 2019 Perşembe 23:31
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup etti. Üst üste 7. galibiyetini alan lacivert beyazlılar bu sonuçla liderlik koltuğundaki yerini korumuş oldu.
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3 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı lacivertliler ise 13. maçta 8. yenilgisini tattı.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 4 dakika 7-7 beraberlikle geçildi. Anadolu Efes'in pota altında gösterdiği etkili oyuna, De Colo'nun savunma ve hücumdaki performansıyla cevap veren sarı-lacivertliler ilk çeyreği 22-20 önde kapattı.
İkinci çeyrekte de boyalı alanı kullanmaya devam eden Anadolu Efes, 14. dakikayı 28-26 üstünlükle geçti.
Rakip takıma tam saha pres uygulayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada üstünlüğü tekrar ele geçirdi: 30-28. İlk yarı 38-38'lik beraberlikle sona erdi.