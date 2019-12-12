Anadolu Efes yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Obradovic isyanı! "Yüzün varsa..."

Turkish Airlines Euroleague 13. hafta maçı Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda lider Anadolu Efes'i konuk etti. THY Euroleague'de Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes'te Krunoslav Simon 22, Shane Larkin 20, Sertaç Şanlı 15 sayıyla oynarken, Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams 16, Nando de Colo 13 sayı üretti. Karşılaşmanın ardından ise Obradovic isyanı başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar Anadolu Efes yenilgisi sonrası flaş paylaşımlarda bulundu.

12 Aralık 2019 Perşembe 23:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





