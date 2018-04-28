Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu!
ŞAMPİYON RİZESPOR
Ve Spor Toto 1. Lig'de 2017-18 sezonu şampiyonu Çaykur Rizespor oldu... Karadeniz ekibi, beraberlik halinde bile Süper Lig'e yükseleceği karşılaşmada Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. 30. dakikada Robin Yalçın'ın müthiş golüyle galibiyete ulaşan yeşil-mavili takım, puanını 66'ya yükseltip sezonun bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e 'şampiyon' apoletiyle çıktı. işte taraftar işte şampiyon Mücadelenin son düdüğüyle birlikte coşkunun tavan yaptığı Karadeniz ekibi sevincini, tribünlerde kendilerini yalnız bırakmayan yüzlerce taraftarıyla birlikte kutladı. Takımlarını 90 dakika boyunca motive eden Rizesporlu futbolseverler de taraftarlık örneği sergilediler.
ASLANLAR GİBİ HAK ETTİK
Karadeniz ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez de "Bu işin meyvesini almak bizi çok mutlu etti. Bu kentin, camianın yeri Süper Lig. Aslan gibi oyuncu grubum bunu hak etti" ifadelerini kullandı. "Çok emek verdik, çok çalıştık ve karşılığını aldık" diyen genç hoca şöyle devam etti: "Bu şampiyonluk sadece İbrahim Üzülmezin şampiyonluğu değil hepimizin şampiyonluğudur. Bu oyuncularla beraber benim sezon içerisindeki verdiğim mücadeleyi herkes bilmez."
DAHA BÜYÜK İŞLER YAPMALIYIZ
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, şampiyonluk sonrasında mutluluğunu dile getirdi. Başkan Yardımcı, "Bu seneyi çok kibar, seviyeli sonuçlandırdık. Hedefe de ulaştık. Seneye sorumluluk artıyor, daha iyi işler yapmak lazım. Daha sağlam nasıl dururuz, onun hesabını yapacağız" ifadelerini kullandı.
HOŞ GELDİN ANKARAGÜCÜ!
Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü, Rize'nin ardından mutlu sona ulaşan ikinci takım oldu. Başkent ekibi, küme düşmesi kesinleşen Manisa'yı, 47'de Kehinde, 53'te Umut Nayır'ın penaltısıyla ve 90+3'te Enes Kubat'la 3-0 yendi. Sarı-Lacivertliler, lider Rize'nin 3. sıradaki Ümraniye'u 1-0 yenmesiyle, Ümraniye ile arasındaki farkı bir maç kala 4 puana çıkardı.
ES-ES YARDIM ETTİ!
Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkması için Ümraniye'nin yenilmesi yetmiyordu. Eskişehir deplasmanına çıkan Bolu, 2-2'lik sonuçla 2 puan bıraktı ve Ankaragücü ile arasındaki fark 5'e çıktı. Sonuçların belli olmasının ardından Ankaragücü büyük mutluluk yaşadı. Tam 6 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen 108 yıllık dev kulüpte coşkulu bir şekilde sevinç vardı.
TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal çok mutluydu. Kartal, "Bugün muhteşem taraftarımız, camiamız, başkanımız, yöneticimiz, medyamız hak ettiği yere geldi. Sezon başından beri amacımız buydu. Çok şükür beklenen oldu. Biz sezon başından bugüne kadar çok sayıda sıkıntı yaşadık ama hiçbir zaman bu sıkıntılar bizim hedeflerimizin, inancımızın önüne geçmedi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Arada kırılmalar da oldu ama taraftarlarımız her zaman bize destek verdi. Onların bu desteğine layık olmak için bizler de çok çalıştık. Bugün Süper Lige çıktık. Bu takımın Süper Lig'deki konumu Türk futboluna, Ankaragücü camiasına ve muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan olsun. Bundan sonra güzel bir planlamayla bu takımın geleceği ile ilgili neler olacağını oturup konuşacağız hep beraber. Şu ana kadar anlatılacak çok hikaye var" dedi.
GURURLUYUZ GÜÇLÜYÜZ!
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'e yükselmelerinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Yiğiner, "Büyük sıkıntılarla uğraştık ancak kulübümüz hak ettiği yere geldi. Kimi zaman yalnız kaldık ama umudumuzu hiç yitirmedik. Teknik direktörümüz İsmail Kartal başta olmak üzere yöneticilerimiz, futbolcularımız, kulüp çalışanlarımız ve özellikle de büyük taraftarımız şampiyonluğun tuğlalarını tek tek örerek mutlu sona ulaştık. İnancımız hiç sarsılmadı ve sonunda Süper Lig'e çıkmayı başardık. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz" ifadelerini kullandı.
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