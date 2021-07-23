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Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları açılış töreninden dikkat çeken kareler!
Son dakika spor haberleri... Corona virüsü pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, bu yaz gerçekleştiriliyor. Organizasyonun resmi açılış töreninde dikkat çekici koreografiler sergilendi. Milli sporcular da törnede hazır bulundu. İşte Tokyo Olimpiyatları'nın resmi açılışından yansıyan kareler...
Giriş Tarihi: 23.07.2021 14:18 , Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 14:19
Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları açılış töreninden dikkat çeken kareler!