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Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Açık kafe var mı? Restoran ve kafelerde corona virüsü önlemleri...
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kapatılan restoran, kafe gibi işletmeler tekrar açılacak. Corona virüsü önlemleri alınarak ve belirli standartlar korunarak kepenk açabilecek olan restoran ve kafelerin uyması gereken kurallar hakkında açıklama geldi. Peki, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Açık kafe var mı? Restoran ve kafelerde corona virüsü önlemleri neler? İşte detaylar...
29 Mayıs 2020 Cuma 15:59
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe gibi işletmelerin işletmelerin belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl uyulması gereken standatları açıkladı.
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RESTORAN VE KAFELERDE UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR
Müşterilerin maske takıp işletmelere kabul edilmesi, olmayan müşteriye işletme tarafından maske temini yapılması gerekiyor. İşletmeye gelen müşterilerin mutlaka ateşlerinin ölçülmesi gerekiyor.
Müşteriye işletmeye giriş öncesi kolonya veya el antiseptiği ikram edilmesi gerekiyor. Masalar arası mesafe bırakılması, asansörlerin üçte bir kapasiteyle kullanılması, servis personelinin mesafe kuralına uyması, her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulması gerekiyor.
TEMASSIZ ÖDEME ÖNEMLİ
Mümkün olduğunca temassız menülerin müşterilerce kullanılması sağlanmalı, ödemeler temassız alınmalı. Masa örtüleri ve personel kıyafetlerinin 60 derecede yıkanmalı
Valelerin her araç teslim alma-etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptikle temizlemesi, eldiven takmaması ve taşıtları maskeli kullanması gerekiyor.
PERSONEL SAĞLIK TAKİBİ ÖNEMLİ
Personelin sağlık durumunun takibinin, işletmenin sık sık temizlenmesinin ve dezenfekte edilmesinin önemine değinen Bingöl, işletmede kullanılan klima ve havalandırma sisteminin filtrelerinin periyodik olarak değiştirilmesi ve sterilize edilmesi gerektiğini söyledi.