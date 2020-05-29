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Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Açık kafe var mı? Restoran ve kafelerde corona virüsü önlemleri...

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kapatılan restoran, kafe gibi işletmeler tekrar açılacak. Corona virüsü önlemleri alınarak ve belirli standartlar korunarak kepenk açabilecek olan restoran ve kafelerin uyması gereken kurallar hakkında açıklama geldi. Peki, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Açık kafe var mı? Restoran ve kafelerde corona virüsü önlemleri neler? İşte detaylar...

29 Mayıs 2020 Cuma 15:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





