Radamel Falcao için flaş ayrılık haberi! 'İtalyan devine transfer oluyor...'

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hızla devam ediyor... Sarı kırmızılılar, ocak ayında kadrosuna dahil edecek ve yollarını ayıracak isimleri neredeyse kesinleştirirken, uluslararası basından haberler gelmeye devam ediyor... Kısa süre içerisinde bir çok mevkii için resmi imzayı attırmaya hazırlanan sarı kırmızılı camiada, sürpriz bir haber gündeme geldi! İşte Radamel Falcao'nun peşine düşen dünya devi ve transfer operasyonunun detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

2 Ocak 2020 Perşembe 10:20 Güncelleme: 02.01.2020 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





