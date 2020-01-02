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Radamel Falcao için flaş ayrılık haberi! 'İtalyan devine transfer oluyor...'
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hızla devam ediyor... Sarı kırmızılılar, ocak ayında kadrosuna dahil edecek ve yollarını ayıracak isimleri neredeyse kesinleştirirken, uluslararası basından haberler gelmeye devam ediyor... Kısa süre içerisinde bir çok mevkii için resmi imzayı attırmaya hazırlanan sarı kırmızılı camiada, sürpriz bir haber gündeme geldi! İşte Radamel Falcao'nun peşine düşen dünya devi ve transfer operasyonunun detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
2 Ocak 2020 Perşembe 10:20
Güncelleme: 02.01.2020 10:20
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Süper Lig'in 17. ve kapanış haftasında Galatasaray, Akdeniz ekibi Antalyaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başararak araya mutlu girmişti...
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Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim, Antalya galibiyetinin ardından hız kesmeden transfer için masaya oturmuştu.
Sarı kırmızılı kurmaylar, lider Sivasspor ile aralarında oluşan 10 puanlık farkı kapatabileceğine inanırken, bu kez Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in de şampiyonluk yarışında olacağını hesaba katarak isimleri buna göre belirledi...
DEVRE ARASINDA GALATASARAY'A GELECEK İSİMLER
SARACCHI GELİYOR
G.Saray'ın listesinde olan Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi. Alman ekibinin sportif direktörü Markus Krösche, BILD'e yaptığı açıklamada, transferin bitmek üzere olduğunu ve sadece evrak işlerinin kaldığını belirtti. Sarı-kırmızılı kulübün, yeni sol bekini açıklaması bekleniyor.
ONYEKURU'NUN AKLI ASLAN'DA
Sarı kırmızıların teknik direktörü Fatih Terim'in sezon başında da kadroda görmeyi çok istediği Onyekuru 5 ay rötarla da olsa yeniden Galatasaray forması giyecek. Monaco'da 160 dakika oynaması nedeniyle takımdan ayrılmak ve G.Saray'a imza atmak isteyen sol kanat oyuncuda mutlu sona ulaşıldı. Monaco, oyuncunun parlayacağını düşündüğü için Aslan'a kiralanmasına sıcak baktı.